Đón đọc Huế ngày nay số 526, phát hành ngày 16/9

Trang Nhất số báo 526.

Nổi bật trên trang Nhất là những chỉ đạo sát sườn của lãnh đạo thành phố trong buổi khảo sát thực địa và làm việc với các địa phương.

Bài viết “Mở rộng không gian công nghiệp, kết nối hạ tầng phía bắc” thông tin chuyến khảo sát của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tại Cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị), KCN Phong Điền, Tứ Hạ và một số dự án trọng điểm. Qua đó, làm rõ định hướng phát triển công nghiệp phía Bắc Huế gắn với liên kết vùng, cảng biển, cao tốc, đường ven biển và hành lang kinh tế Đông – Tây.

Tại buổi làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với MTTQ phường Phú Bài, xã Hưng Lộc và Lộc An, yêu cầu đặt ra là Mặt trận phải "đi trước một bước". Để tạo chuyển biến trong những tháng cuối năm 2026 và tạo đà cho năm 2027, Mặt trận tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Trong đó, yêu cầu trước hết là chuyển mạnh từ “có hoạt động” sang “có tác động”, lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo; cán bộ Mặt trận phải trực tiếp “đồng hành cùng Nhân dân”.

Ở trang Thời sự - Chính trị có bài “Dám làm vì việc chung và cơ chế bảo vệ cán bộ” đặt ra yêu cầu cần có cơ chế đủ rõ để bảo vệ người làm đúng vì cái chung. Bảo vệ không có nghĩa là tạo “lá chắn” cho sai phạm, mà phải phân định rạch ròi giữa cố ý làm trái, vụ lợi với những thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ vì lợi ích chung.

Giao diện trang Ba với hai bài viết đáng quan tâm.

Về kinh tế, bài “‘Nối vốn’ cho những công trình giảm nghèo” thông tin việc HĐND thành phố giao bổ sung 60 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 cho các dự án chuyển tiếp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nguồn lực được bổ sung giúp tháo gỡ khó khăn cho nhiều công trình, nhất là tại A Lưới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu đẩy nhanh thủ tục, thi công và giải ngân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Trên trang Du lịch - Y tế, “Định hình chiến lược truyền thông điểm đến Huế” đề cập hướng xây dựng “Mạng lưới đối tác truyền thông Huế”, kết nối thành phố với các nền tảng số, doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh, nhà sáng tạo nội dung, báo chí và doanh nghiệp truyền thông. Câu chuyện đặt ra là cần hướng tới một hệ sinh thái truyền thông và công nghiệp văn hóa có chiều sâu, chuyên nghiệp, bền vững.

Trong mùa mưa bão, xu hướng “Làm gác lửng, thích ứng với lũ” ghi nhận cách nhiều gia đình vùng thượng nguồn sông Hương thích ứng với mưa lũ. Một kinh nghiệm dân gian đang được thích ứng với điều kiện sống mới, cho thấy sự chủ động của người dân trước những diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai.

Số báo 526 còn có nhiều bài viết, chuyên mục hấp dẫn khác.

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