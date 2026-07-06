Trường Đại học Y – Dược đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo bác sĩ

Tặng hoa chúc mừng các chuyên gia

Đợt đánh giá ngoài được thực hiện bởi Đoàn chuyên gia đánh giá của AUN-QA, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế. Trong thời gian làm việc tại trường, Đoàn sẽ nghiên cứu báo cáo tự đánh giá; phỏng vấn các bên liên quan gồm lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý, cán bộ hỗ trợ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng; đồng thời khảo sát hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở thực hành, thực tập, hệ thống bảo đảm chất lượng cùng các minh chứng phục vụ công tác đào tạo.

Thông qua hoạt động đánh giá ngoài, nhà trường có cơ hội rà soát toàn diện các chương trình đào tạo, ghi nhận những điểm mạnh, xác định các nội dung cần tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Kết quả đánh giá sẽ góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của nhà trường trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng hội nhập sâu rộng.

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế luôn xác định công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên theo chu trình cải tiến liên tục. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng cơ sở giáo dục đại học khoa học sức khỏe có uy tín trong khu vực, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.