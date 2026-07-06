  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 07/07/2026 11:16

Trường Đại học Y – Dược đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo bác sĩ

HNN.VN - Từ ngày 7 đến 9/7, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức đợt đánh giá ngoài đối với 4 chương trình đào tạo bác sĩ của nhà trường, gồm: Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, Bác sĩ Y học dự phòng và Bác sĩ Y học cổ truyền theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA – ASEAN University Network - Quality Assurance).

Khảo sát đánh giá ngoài tại Trường Cao đẳng Du lịch HuếTrường Cao đẳng Huế đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpTrường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có 15 chương trình đào tạo được đánh giá ngoàiKhảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học HuếKhảo sát chính thức đánh giá ngoàiTrường Đại học Kinh tế, Đại học Huế: Hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài

Tặng hoa chúc mừng các chuyên gia 

Đợt đánh giá ngoài được thực hiện bởi Đoàn chuyên gia đánh giá của AUN-QA, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế. Trong thời gian làm việc tại trường, Đoàn sẽ nghiên cứu báo cáo tự đánh giá; phỏng vấn các bên liên quan gồm lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý, cán bộ hỗ trợ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng; đồng thời khảo sát hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở thực hành, thực tập, hệ thống bảo đảm chất lượng cùng các minh chứng phục vụ công tác đào tạo.

Thông qua hoạt động đánh giá ngoài, nhà trường có cơ hội rà soát toàn diện các chương trình đào tạo, ghi nhận những điểm mạnh, xác định các nội dung cần tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Kết quả đánh giá sẽ góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của nhà trường trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng hội nhập sâu rộng.

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế luôn xác định công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên theo chu trình cải tiến liên tục. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng cơ sở giáo dục đại học khoa học sức khỏe có uy tín trong khu vực, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Trường Đại họcY – Dượcđánh giá ngoài4 chương trìnhđào tạobác sĩ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lần đầu có quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới, thiết lập một khung pháp lý thống nhất về ứng dụng công nghệ trong toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục; lần đầu tiên đưa ra quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đào tạo, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ.

Lần đầu có quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học
Trường Đại học Y - Dược:
Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân hệ chính quy

Chiều 25/6, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.100 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân hệ chính quy năm 2026. Đây là các sinh viên thuộc các khóa học 2020-2026 và 2021/2022-2026 của nhiều ngành đào tạo trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình học tập và chuẩn bị bước vào môi trường hành nghề chuyên nghiệp.

Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1 100 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân hệ chính quy

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top