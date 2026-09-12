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ClockThứ Hai, 14/09/2026 08:37

Bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú cho học sinh

Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu bộ trưởng các bộ: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng kế hoạch, có giải pháp bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

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Chia suất ăn bán trú cho học sinh tại trường Tiểu học Văn Yên (Hà Nội). (Ảnh: NGUYÊN TRANG) 

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương rà soát, chấn chỉnh ngay những bất cập nảy sinh; kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

Các bộ, ngành, địa phương được giao nhanh chóng hoàn thiện, có quy định rõ về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục; xây dựng thực đơn và tổ chức bữa ăn đủ năng lượng, cân đối dinh dưỡng,...

https://nhandan.vn/bao-dam-an-toan-chat-luong-bua-an-noi-tru-ban-tru-cho-hoc-sinh-post988337.html

Theo nhandan.vn
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