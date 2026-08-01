Rà soát tiến độ, quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/8

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị cần chủ động giải pháp, tập trung lắp đặt đồng bộ hệ thống thiết bị thi công, điện, nước để quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/8.

Theo các ban quản lý dự án (QLDA), nhờ sự nỗ lực vượt khó của các lực lượng thi công, trong đó có vai trò nòng cốt của các nhà thầu và các đơn vị bộ đội, tiến độ tại các trường học biên giới đã đạt được nhiều kết quả khả quan dù điều kiện thời tiết miền núi mưa nhiều.

Tại Trường liên cấp A Lưới 3, tiến độ thi công về cơ bản đã đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Lũy kế giá trị khối lượng xây lắp đến nay đã đạt khoảng 91,5%. Trong đó, các hạng mục quan trọng như khối nhà Bếp - Ăn, khối nhà công vụ giáo viên, nhà nội trú học sinh, cổng tường rào và trạm biến áp đã hoàn thành 100%. Các khối nhà Hành chính quản trị, phòng học THCS, Tiểu học và các phòng bộ môn đều đã hoàn thiện trên 90%. Toàn bộ hệ thống hạng mục chính thiết yếu và hạ tầng kỹ thuật dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8/2026 để học sinh tập trung chuẩn bị cho khai giảng.

Trong khi đó, tại Trường liên cấp A Lưới 4, khối lượng thực hiện toàn dự án đã đạt khoảng 78%. Nhiều hạng mục then chốt đã đạt khối lượng lớn: tuyến kè và san lấp mặt bằng đạt 100%; khối nhà THCS đạt 90%; khối Tiểu học đạt 85%; khối Hành chính đạt 86%; tuyến đường chính đạt 90%. Tuy nhiên, do địa hình giáp núi và thời tiết thường xuyên có mưa về chiều, một số hạng mục như khối nhà ăn, nhà đa năng, khu nội trú giáo viên và học sinh vẫn còn chậm so với cam kết. Để ứng phó, lực lượng thi công đang tập trung tăng ca, linh hoạt thi công hạng mục ngoài trời buổi sáng và thi công trong nhà vào buổi chiều, đồng thời khẩn trương bổ sung thêm nhân lực và thiết bị.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chỉ đạo nghiên cứu điều tiết một phần nhân lực sang hỗ trợ cho A Lưới 4.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trên công trường. Đối với công trình A Lưới 3 đã cơ bản bảo đảm, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu điều tiết một phần nhân lực sang hỗ trợ cho A Lưới 4.

Tại A Lưới 4, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực thi công các hạng mục trọng yếu như bếp ăn, khối hiệu bộ, các phòng học. Đồng thời, phải hoàn thành 2 khu ở đồng bộ với khối học. Đối với các hạng mục phụ trợ chưa kịp hoàn thành trước mốc 30/8, đơn vị thi công phải lập tức có giải pháp thi công cuốn chiếu phù hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn và không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá các công trình chưa gấp rút trên địa bàn để điều động nhân lực hỗ trợ cho các dự án trường học A Lưới. Sở Xây dựng và các ban QLDA phải có phương án xử lý nghiêm, kiên quyết áp dụng chế tài đối với các nhà thầu không đảm bảo cam kết. Các đơn vị cần chủ động giải pháp, tập trung lắp đặt đồng bộ hệ thống thiết bị thi công, điện, nước để quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/8.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn theo hình thức "cầm tay chỉ việc" cho đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường.

Bên cạnh công tác xây lắp, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được lãnh đạo thành phố chỉ đạo sát sao. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức tập huấn, hướng dẫn theo hình thức "cầm tay chỉ việc" cho đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường; thường xuyên theo dõi tình hình, nếu thấy nhân sự chưa đáp ứng phải chủ động có phương án tăng cường, bổ sung kịp thời; đặc biệt, chú trọng tiêu chí chọn lựa cán bộ quản lý người đứng đầu đảm bảo công bằng, khách quan, đáp ứng tâm tư nguyện vọng.

Về phía chính quyền cấp xã: Chịu trách nhiệm trực tiếp về lực lượng giáo viên và công tác quản lý trên địa bàn; làm tốt công tác tư tưởng với phụ huynh học sinh; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh về đi lại, ăn ở nội trú; ngoài ra, cần chủ động kết hợp nhà trường làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng hoặc làm điểm tạm trú an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão.