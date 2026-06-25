Dốc lực cho chiến dịch “60 ngày đêm” nơi biên cương

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp biểu dương tinh thần trách nhiệm cao độ của cán bộ, chiến sĩ

Mồ hôi đổ trên công trường

Ngược theo tuyến Quốc lộ 49 lên biên giới, công trường xây dựng Trường liên cấp xã A Lưới 4 những ngày này như một đại công trường không ngủ. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa gõ vào cốp pha, tiếng xích xe múc xới đất đá vang động cả một vùng thung lũng.

Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 là công trình trọng điểm của khu vực, quy hoạch trên diện tích gần 5ha với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ nuôi dưỡng, giảng dạy cho hơn 1.300 học sinh, trong đó có 200 em thuộc diện học nội trú đặc biệt khó khăn. Theo kế hoạch, công trình phải cán đích trước ngày 30/7/2026.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng khởi công, mưa rừng dai dẳng cộng với sự khan hiếm cục bộ của nguồn cung vật liệu xây dựng tại vùng cao đã khiến dự án bị nghẽn. Đến giữa tháng 6/2026, khối lượng thi công thực tế mới chỉ đạt khoảng 65%. Nhìn khối lượng công việc khổng lồ còn lại với hàng chục hạng mục từ nhà hiệu bộ, dãy phòng học đến khu nhà ăn, mục tiêu khai giảng vào tháng 9 là không khả thi.

Trước tình hình cấp bách đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát lệnh điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6 và một số đơn vị hành quân thần tốc lên biên giới từ ngày 12/6 để giải cứu tiến độ.

10 giờ trưa, nền nhiệt ngoài trời tại công trường vượt ngưỡng 39 độ C, hơi nóng từ những khối bê tông hắt thẳng vào mặt rát bỏng, nhưng không một ai rời vị trí. Tại dãy nhà học ba tầng đang xây bao và trát vữa, bóng dáng những người thợ áo xanh trộn lẫn với sắc áo cỏ úa của người lính. Lưng áo họ sũng nước, bết chặt vào da thịt. Những đôi tay vốn quen cầm súng trên thao trường, nay thô ráp bám đầy bụi xi măng, thoăn thoắt xếp từng viên gạch, gạt từng bay vữa thẳng tắp.

Cán bộ, chiến sĩ trên công trường nắng cháy

Đứng trên giàn giáo cao, Trung sĩ Trần Văn Kiệt (chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6) đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi đang chảy dài vào mắt, chia sẻ: “Thời gian đầu mới lên đây, anh em chúng tôi còn rất bỡ ngỡ với công việc của thợ nề, thợ sắt, lại chưa quen với cái nắng gắt gao của vùng biên giới. Nhưng nghĩ đến mấy em nhỏ vùng cao đi học lội bùn, quần áo lấm lem, anh em lại bảo nhau phải cố gắng. Cứ nghĩ tới ngày các em có ngôi trường mới khang trang, kiên cố để học tập, chúng tôi lại động viên nhau quyết tâm bám trụ, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Giấc mơ con chữ

Sự xuất hiện của sắc màu áo lính đã thổi luồng sinh khí mới vào công trường. Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 nói: “Việc quân đội kịp thời chi viện vào giai đoạn hoàn thiện này là vô cùng quý giá. Tác phong kỷ luật, sự dẻo dai và tinh thần không ngại khó của các chiến sĩ đã kéo các nhà thầu cùng bứt tốc. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ để tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm bù lại tiến độ bị chậm trước đây”.

Cách hàng rào công trường không xa, dưới bóng cây râm mát phía lối vào thôn Cưr Xo, có những người dân bản địa lặng lẽ dõi theo nhịp độ hối hả bên trong. Đối với đồng bào nơi đây, ngôi trường liên cấp này chính là giấc mơ đổi đời của con em họ. Chị Hồ Thị Đơn (34 tuổi, trú tại thôn Cưr Xo, ở cạnh công trường xã A Lưới 4), tay dắt theo đứa con trai nhỏ năm nay lên lớp 4, đứng nhìn hút theo những chiếc xe rùa chở đầy vữa chạy qua chạy lại.

Khi được hỏi về ngôi trường đang xây, ánh mắt người mẹ trẻ lấp lánh niềm vui: “Dân bản mình trông cái trường này từng ngày. Nhà nghèo, mấy năm trước con lớn đi học phải lội bộ mấy cây số đường rừng, mùa mưa lũ là phải nghỉ vì nước suối dâng nguy hiểm. Nghe cán bộ bảo trường có chỗ ăn ở nội trú cho các cháu ở xa, lại kiên cố không sợ bão gió, dân làng mừng rơi nước mắt. Thấy bộ đội làm ngày làm đêm, không quản nắng nôi, bà con biết ơn nhiều lắm. Chỉ mong trường xong sớm để con mình được vào học”.

Những thợ xây “áo xanh” trên công trường xây dựng

Niềm vui của chị Đơn cũng là niềm mong mỏi chung của hàng trăm hộ gia đình dọc dải biên thùy này. Ngôi trường mới mọc lên đồng nghĩa với việc hành trình tìm kiếm con chữ của những đứa trẻ Pa Cô, Cơ Tu sẽ bớt đi những ghềnh thác, nhọc nhằn.

Mệnh lệnh từ trái tim

Đối với những người lính, tham gia chiến dịch “60 ngày đêm” không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành mệnh lệnh phát ra từ trái tim. Đại úy Ngô Văn Lực, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, người bám trụ trực tiếp tại mũi thi công trường học chia sẻ: “Đơn vị đã tổ chức giáo dục tư tưởng, xây dựng tinh thần trách nhiệm cao cho 100% cán bộ, chiến sĩ trước ngày lên đường. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị, là tình cảm hướng về biên cương. Bằng sức trẻ và sự đồng lòng, chúng tôi đang sát cánh cùng các nhà thầu tăng tốc từng ngày, quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn để sớm phục vụ các em học sinh”.

Trong chuyến kiểm tra đột xuất tại hiện trường mới đây, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp biểu dương tinh thần trách nhiệm cao độ của cán bộ, chiến sĩ. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định đây là công trình mang ý nghĩa an sinh, giáo dục và quốc phòng đặc biệt quan trọng tại khu vực biên giới. Đồng thời, yêu cầu các ban ngành, chủ đầu tư cùng nhà thầu phải nỗ lực vượt bậc, phối hợp chặt chẽ với quân đội để hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “40 ngày đêm tăng tốc, về đích”.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Các đơn vị phải tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, quyết liệt để hoàn thành công trình trước ngày 30/7. Tiến độ rất gấp nhưng chất lượng công trình phải đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo thời gian mà làm ẩu; phải bám sát hiện trường, chủ động tháo gỡ vướng mắc để không làm gián đoạn việc thi công”.

Chỉ trong thời gian ngắn nữa, một ngôi trường liên cấp khang trang sẽ hiện hữu giữa đại ngàn. Đây không chỉ là nơi học tập hiện đại của hơn 1.300 con em đồng bào các dân tộc thiểu số, mà còn là mái nhà chung ấm áp cho các học sinh nội trú yên tâm sinh hoạt.

Dưới cái nắng chiều muộn, bóng những người lính trên công trường xã A Lưới 4 vẫn đổ dài trên những bức tường gạch mới xây. Hình ảnh ấy một lần nữa ghi dấu phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình - những người luôn có mặt ở nơi gian khó nhất khi Nhân dân cần.

Những giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay không chỉ bảo đảm tiến độ dự án, mà còn góp phần thắt chặt thêm tình quân dân cá nước, đắp bồi vững chắc cho nền biên phòng toàn dân nơi biên cương Tổ quốc.