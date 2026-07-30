Kiểm tra dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một

Dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một.

Hoạt động nhằm đánh giá việc tổ chức dạy và học tiếng Việt cho trẻ em DTTS trước khi vào lớp Một, qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Nội dung kiểm tra gồm kế hoạch giáo dục, việc phân công giáo viên đã qua tập huấn, tổ chức lớp học, thời khóa biểu, tiến độ dạy học, sử dụng tài liệu giảng dạy và phương pháp đánh giá trẻ trong quá trình học.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đoàn cũng rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ dạy học, trong đó có dự toán kinh phí, tài liệu, dụng cụ học tập cho giáo viên và học sinh. Việc mua sắm thiết bị, sưu tầm, tự làm đồ dùng dạy học và thực hiện các chế độ hỗ trợ được kiểm tra nhằm bảo đảm đúng quy định; điều kiện phòng học, ánh sáng, quạt mát, không gian học tập, vệ sinh và an toàn trường lớp, bảo đảm phù hợp với trẻ. Yêu cầu tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh thông qua họp phụ huynh, thông tin về thời gian, nội dung, tài liệu và các điều kiện liên quan đến lớp học.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT hướng đến việc bảo đảm trẻ em DTTS được tăng cường tiếng Việt hiệu quả, tạo nền tảng ngôn ngữ cần thiết trước khi bước vào lớp Một, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng đồng bào DTTS.