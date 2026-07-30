100 ngày cao điểm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số: Tăng tốc để Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống

Thực hiện cao điểm trong 100 ngày làm việc, từ ngày 11/7 đến hết ngày 30/11/ 2026 - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết 57 và đưa chuyển đổi số đi vào thực chất.

Cụ thể hóa chỉ đạo này, ngày 11/7/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW, xác định 50 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian cao điểm 100 ngày. Điểm đáng chú ý là mỗi nhiệm vụ không chỉ dừng ở yêu cầu hoàn thành tiến độ mà phải tạo ra sản phẩm có thể vận hành, có dữ liệu, có người sử dụng và có kết quả kiểm chứng.

Tiếp đó, ngày 29/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ nhằm triển khai các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương. Kế hoạch yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ chậm tiến độ, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 11/7 đến hết ngày 30/11/2026.

Xử lý đồng thời 10 nhóm điểm nghẽn

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Kế hoạch hành động 100 ngày không chỉ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mà tập trung xử lý những "nút thắt" đang cản trở quá trình triển khai trên phạm vi cả nước.

Hiện nay, chuyển đổi số đang đối mặt với 10 nhóm điểm nghẽn lớn. Trong đó, điểm nghẽn đầu tiên là thể chế và chỉ đạo, điều hành còn thiếu đồng bộ; một số quy định chồng chéo, chưa xác định rõ trách nhiệm quản lý, vận hành và chia sẻ dữ liệu.

Thứ hai, hạ tầng số chưa đồng đều; còn tình trạng lõm sóng, thiếu điện, thiếu thiết bị đầu cuối; trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ phân tán, hiệu quả thấp.

Thứ ba, dữ liệu số còn cát cứ, chưa "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; tiêu chuẩn, từ điển dữ liệu và trách nhiệm cập nhật chưa rõ ràng.

Thứ tư, nền tảng số còn trùng lặp, thiếu liên thông, chưa được sử dụng thực chất; đăng nhập một lần, tích hợp và chia sẻ dữ liệu còn hạn chế.

Thứ năm, dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận tiện; thủ tục chưa được tái cấu trúc triệt để, người dân vẫn phải khai báo, nộp lại giấy tờ và dữ liệu đã có.

Thứ sáu, kinh tế số chưa khai thác hiệu quả dữ liệu mở, dịch vụ dữ liệu và kết nối dữ liệu phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Thứ bảy, xã hội số còn chênh lệch về khả năng tiếp cận, nhất là đối với người yếu thế và khu vực khó khăn; các dịch vụ số thiết yếu về y tế, giáo dục chưa liên thông đầy đủ.

Thứ tám, nguồn nhân lực còn thiếu kỹ năng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; chính sách đối với lực lượng chuyên trách chưa được triển khai đồng bộ.

Thứ chín, tài chính và giải ngân còn chậm; nguồn lực phân tán, có nơi đã bố trí kinh phí nhưng chưa phân bổ, chưa triển khai kịp thời.

Thứ mười, kỷ luật thực thi và tuân thủ chưa nghiêm; việc đánh giá còn thiên về tỉ lệ hoàn thành, chưa dựa trên sản phẩm đầu ra, dữ liệu vận hành, mức độ sử dụng và trải nghiệm thực tế của người dân, doanh nghiệp.

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, cốt lõi của Kế hoạch 100 ngày là xử lý đồng thời tình trạng thể chế chưa thông, hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông, nền tảng chưa dùng chung, dịch vụ chưa thuận tiện và trách nhiệm thực thi chưa rõ, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng và có kết quả kiểm chứng được.

Đẩy nhanh các nền tảng số dùng chung

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 1/7/2026, Luật Chuyển đổi số chính thức có hiệu lực. Cùng với đó là hàng loạt văn bản quan trọng như Nghị định số 224/2026/NĐ-CP, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Đặc biệt, Chính phủ đã công bố Danh mục 79 nền tảng số dùng chung quốc gia, tạo cơ sở tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, hạn chế đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả triển khai chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành nhiều quy định về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng các dự án chuyển đổi số và bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng của thủ tục hành chính, góp phần chuẩn hóa việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai là xây dựng Nền tảng số quản lý quốc gia trên kiến trúc thống nhất.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số (Bộ Khoa học và Công nghệ), hợp phần quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến đã được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025 và hiện được hầu hết các bộ, ngành, địa phương sử dụng.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục triển khai hai hợp phần quan trọng là quản lý dữ liệu ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và quản lý hiện trạng chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Hai hợp phần này sẽ giúp số hóa toàn bộ quá trình quản lý ngân sách; theo dõi việc phân bổ, giải ngân nguồn lực; đồng thời xây dựng bức tranh tổng thể về hạ tầng số, nền tảng và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Đây sẽ là cơ sở để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm nghẽn trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

Đưa chuyển đổi số đi vào thực chất

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết, đến nay hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý về chuyển đổi số cơ bản đã được hoàn thiện. Vấn đề đặt ra hiện nay là tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả để các chính sách đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở Kế hoạch hành động 100 ngày của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đẩy nhanh đưa các nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung vào vận hành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, qua đó hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

"Mục tiêu cuối cùng là đưa chuyển đổi số quốc gia đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Có thể thấy, Kế hoạch hành động 100 ngày không chỉ là một đợt cao điểm xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ, mà còn là bước chuyển từ "xây dựng" sang "vận hành" trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thành công của kế hoạch sẽ không được đo bằng số lượng văn bản, nền tảng hay cơ sở dữ liệu được ban hành, mà bằng mức độ các hệ thống được kết nối, dữ liệu được chia sẻ và người dân, doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi từ các dịch vụ số. Đây cũng sẽ là thước đo cho năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 trong toàn hệ thống chính trị.