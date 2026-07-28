Thành phố Huế mong muốn mở rộng hợp tác thực chất với các địa phương của Trung Quốc

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Huế với các địa phương Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của bà Đổng Bích Du trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương miền Trung Việt Nam với các đối tác Trung Quốc thời gian qua.

Đồng chí Lê Trí Thanh cho rằng, Huế và nhiều địa phương của Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và điều kiện địa lý; đây là nền tảng thuận lợi để tăng cường giao lưu Nhân dân, ngoại giao văn hóa và hợp tác phát triển.

Là đô thị di sản văn hóa thế giới, Huế xác định hợp tác với các địa phương, trường đại học và cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc là một trong những ưu tiên quan trọng trong quá trình phát triển. Thành phố đặc biệt quan tâm đến việc trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Về kinh tế, hiện có hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Huế. Dù quy mô đầu tư còn khiêm tốn so với tiềm năng, lãnh đạo thành phố kỳ vọng sẽ đón thêm nhiều dự án mới trong các lĩnh vực công nghiệp, môi trường, hạ tầng và dịch vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết, TP. Huế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc. Đối với kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, thành phố cam kết tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực du lịch, Huế mong muốn tăng cường quảng bá hình ảnh cố đô tại thị trường Trung Quốc, đồng thời nghiên cứu thúc đẩy kết nối hàng không để thu hút thêm du khách.

Thành phố Huế cũng mong muốn mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên, học giả, đào tạo cán bộ quản lý; đồng thời học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng đô thị thông minh, giao thông thông minh, quy hoạch cây xanh và ứng dụng công nghệ trong phòng chống thiên tai.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Đổng Bích Du sau buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Đổng Bích Du bày tỏ vui mừng và chúc mừng đồng chí Lê Trí Thanh vừa đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND thành phố.

Bà Đổng Bích Du cho biết, Huế là một trong những địa phương để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Huế vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác với Tổng Lãnh sự quán trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đối ngoại nhân dân.

Đánh giá cao những kết quả phát triển của Huế thời gian qua, bà Đổng Bích Du cho rằng, việc Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra không gian phát triển mới. Thành phố đang đạt nhiều kết quả tích cực trong tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển đô thị di sản, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Theo bà Đổng Bích Du, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang tiếp tục phát triển tích cực, tạo dư địa lớn cho hợp tác giữa các địa phương. Bà Đổng Bích Du đề xuất Huế tăng cường hợp tác thực chất với các địa phương Trung Quốc; đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về đô thị thông minh, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững.

Tổng Lãnh sự cũng kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm cải thiện hạ tầng phục vụ một số dự án môi trường, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa - du lịch thông qua các hoạt động triển lãm, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản và xúc tiến mở các đường bay thẳng.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh khẳng định, thành phố luôn coi trọng vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao và các cá nhân làm cầu nối hợp tác; đồng thời tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Huế với các địa phương Trung Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai bên.