Xây dựng thương hiệu lễ hội từ Wonderverse Music Fest

Ký kết hợp tác 5 năm giữa BTC Festival Huế và công ty Beyond Communication.

Từ sự kiện đến thương hiệu lâu dài

Huế Wonderverse Music Fest 2026 - Lễ hội Âm nhạc & Di sản Quốc tế với chủ đề “City Awakening - Đánh thức Di sản” sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tới tại Quảng trường Hà Huy Tập. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách, mở cửa miễn phí trong mùa đầu tiên và lan tỏa đến hàng triệu khán giả qua các nền tảng truyền thông.

Điểm nhấn của lễ hội là hai đêm đại nhạc hội. Trong đó, đêm “Di sản thức giấc” (30/8) có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, DJ/Producer Hoaprox; ca sĩ MONO. Đêm “Di sản hội nhập” (1/9) quy tụ nhiều DJ Việt Nam và quốc tế, trong đó có VinJaz và MESS, hướng tới mục tiêu từng bước hình thành Festival DJ quốc tế tại Huế.

Lễ hội cũng lần đầu giới thiệu Long Mã - linh vật chính thức của Wonderverse Music Fest. Hình tượng linh vật gắn với văn hóa Huế được chuyển thể bằng ngôn ngữ nghệ thuật số, trở thành biểu tượng nhận diện cho những mùa lễ hội tiếp theo.

Điểm khác biệt của Wonderverse Music Fest nằm ở mục tiêu phát triển lâu dài, thay vì chỉ tạo dấu ấn trong một mùa tổ chức. Thành phố hướng đến xây dựng một IP lễ hội có hệ thống nhận diện, cộng đồng khán giả và khả năng mở rộng qua từng năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Wonderverse Music Fest được định hướng trở thành thương hiệu lễ hội văn hóa - âm nhạc quốc tế của Huế. Theo lộ trình, từ năm 2027, lễ hội sẽ từng bước chuyển sang mô hình bán vé, đồng thời mở rộng thành chuỗi hoạt động kéo dài trong một tuần với nhiều dòng nhạc khác nhau: EDM, nhạc quốc tế…

Theo ông Giang, phát triển công nghiệp văn hóa cần dựa trên nguồn lực xã hội hóa. Chính quyền giữ vai trò kiến tạo thông qua cơ chế, chính sách, truyền thông, hỗ trợ ý tưởng và nguồn “vốn mồi” để đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư lâu dài, thay vì trực tiếp tổ chức toàn bộ chương trình. Cùng với đó, thành phố đang mở rộng kết nối quốc tế để tạo nguồn lực cho những mùa lễ hội tiếp theo.

Ông Lâm Vũ, Giám đốc sản xuất Beyond Communication, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, Beyond Communication cam kết đầu tư lâu dài về đội ngũ sáng tạo, công nghệ trình diễn, mạng lưới nghệ sĩ quốc tế và hệ sinh thái đối tác nhằm từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội có bản sắc riêng. Mùa đầu tiên dự kiến quy tụ gần 100 nghệ sĩ trong và ngoài nước, mục tiêu xa hơn là đưa thêm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của châu Á và thế giới đến Huế trong những năm tiếp theo.

Khi di sản “gặp” công nghệ

Tại Wonderverse Music Fest, sân khấu lễ hội được thiết kế theo hướng đa giác quan, ứng dụng hệ thống LED, Visual Mapping, Interactive Media, công nghệ laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại. Không gian lễ hội cũng được mở rộng với các hoạt động trải nghiệm về nghệ thuật, công nghệ, ẩm thực, sáng tạo và tương tác cộng đồng, nhằm kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách.

Đại diện Công ty TNHH Ngự Bình Sơn, đơn vị đồng hành kiến tạo lễ hội, cho biết, chương trình sẽ ứng dụng hệ thống trình chiếu khoảng 92 triệu điểm ảnh cùng nền tảng đồng bộ giữa máy chủ, phần mềm và công nghệ tương tác ánh sáng, âm thanh, mang đến trải nghiệm thị giác mới cho khán giả.

Tại họp báo công bố sự kiện, Nhạc sĩ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc Huế Wonderverse Fest nhận định, Huế đang có những bước đi tiên phong trong cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thông qua việc xây dựng một IP lễ hội mang bản sắc riêng. Theo ông, đây không chỉ là nỗ lực tạo thêm một sự kiện văn hóa mới, mà còn là cách thành phố làm mới cách tiếp cận di sản, giới thiệu hình ảnh một Huế năng động, sáng tạo và gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Để chuẩn bị cho lượng khách lớn, UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành; đồng thời chỉ đạo ngành du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các cơ sở lưu trú chủ động nguồn phòng, nâng cao năng lực phục vụ. Các hoạt động văn hóa, công nghệ, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng cũng được triển khai quanh khu vực lễ hội nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách.

Nếu được duy trì và tạo dựng được bản sắc riêng, Wonderverse Music Fest có thể trở thành một thương hiệu lễ hội mới của Huế, bổ sung thêm một sản phẩm văn hóa cho thành phố, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, du lịch và kinh tế văn hóa.