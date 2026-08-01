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ClockThứ Bảy, 01/08/2026 16:01

Hương Thủy: Cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước

HNN.VN - Ngày 1/8, UBND phường Hương Thủy tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao năng lực thực hiện Chương trình hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 4 của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2026.

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Nhiều lao động tham gia tại buổi tuyên truyền 

Chương trình thu hút sự tham gia của cán bộ cơ sở, đoàn viên, thanh niên, người lao động và các hộ dân có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề hoặc tham gia các chương trình lao động ngoài nước.

Đại diện Sở Nội vụ đã phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ tạo việc làm bền vững, các chính sách dành cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, người dân được cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài thành phố, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, xu hướng phát triển của thị trường việc làm, cũng như được định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, điều kiện thực tế và nhu cầu của thị trường.

Đại diện Công ty CP Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia SULECO đã giới thiệu các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại một số thị trường có nhu cầu tuyển dụng lớn. Nội dung tư vấn tập trung vào điều kiện tuyển chọn, quy trình đăng ký, chi phí tham gia, mức thu nhập, chế độ bảo hiểm, quyền lợi của người lao động cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia xuất khẩu lao động. Nhiều thắc mắc của người dân liên quan đến thủ tục, điều kiện vay vốn, thời gian đào tạo và cơ hội việc làm sau khi hoàn thành hợp đồng cũng được giải đáp trực tiếp.

Thông qua hội nghị, người lao động có thêm thông tin để chủ động lựa chọn việc làm phù hợp, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
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