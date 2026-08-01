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ClockThứ Bảy, 01/08/2026 14:09

Kiểm tra, tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng

HNN.VN - Trong hai ngày 31/7 và 1/8, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố tổ chức kiểm tra, tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực rừng thông Núi Vung, phường Thủy Xuân.

Giữ rừng giữa mùa khôHơn 54.000 lượt tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Bạch MãGắn bảo vệ với phát triển kinh tế rừng bền vữngPhường An Cựu thành lập 4 tổ tự quản bảo vệ rừng thôngHương Trà không để xảy ra cháy rừng trong năm 2025Tỷ lệ che phủ rừng đạt và vượt kế hoạch đề ra

Tuyên truyền bảo vệ rừng Núi Vung 

Hoạt động được triển khai trong thời điểm diễn ra Lễ hội Quán Thế Âm, khi lượng người dân, phật tử và du khách đến tham quan, thắp hương, lễ Phật tại khu vực này tăng cao. Đây cũng là giai đoạn thời tiết nắng nóng kéo dài, thực bì khô dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng nếu người dân sử dụng lửa, đốt vàng mã hoặc bất cẩn trong quá trình sinh hoạt, tham quan gần khu vực có rừng.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; không mang các chất dễ cháy, nổ vào rừng, không đốt lửa, đốt vàng mã tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, đồng thời nâng cao ý thức trong việc phát hiện và thông báo kịp thời khi xảy ra các tình huống bất thường.

Theo lực lượng kiểm lâm, chỉ một hành động bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng, môi trường sinh thái và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì vậy, mỗi người dân và du khách cần nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ những cánh rừng thông Núi Vung nói riêng và các diện tích rừng trên địa bàn thành phố nói chung, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trong mùa lễ hội.

Tin, ảnh: Thế Trí
 Từ khóa:
Kiểm tratuyên truyềnbảo vệ rừngNúi Vungthành phố Huế
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