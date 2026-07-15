Hai dự án xây dựng trường nội trú ở A Lưới phải hoàn thành trước 30/8

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà, động viên các lực lượng thi công dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 4

Về phía TP. Huế có UVTW Đảng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hai dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học tại khu vực A Lưới.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Công trình được khởi công ngày 14/10/2025 và hiện đang triển khai đồng loạt các hạng mục chính. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 82%; tổng vốn đã giải ngân hơn 109,5 tỷ đồng, tương đương 61,4% kế hoạch vốn được bố trí.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4 có tổng mức đầu tư hơn 240,4 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.318 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú. Công trình khởi công ngày 12/11/2025, hiện đã hoàn thành khoảng 72% khối lượng xây lắp; giá trị giải ngân đạt hơn 132,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 56% kế hoạch vốn.

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công tuyệt đối không chủ quan trước áp lực tiến độ.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, mục tiêu đưa các trường vào hoạt động ngay trong năm học mới đã được xác định rõ, vì vậy phải hoàn thành trước ngày 30/8.

Để bảo đảm tiến độ trong điều kiện thời tiết miền núi diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án thi công linh hoạt, chủ động tập kết đầy đủ vật liệu, bố trí nhân lực và máy móc hợp lý nhằm tận dụng tối đa thời gian thuận lợi để tăng tốc thi công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao đổi với lãnh đạo thành phố về các hạng mục dự án

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu, tất cả hạng mục dự án phải được thi công đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, bền vững và đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài.

Bên cạnh việc hoàn thành công trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị vận hành nhà trường. Theo đó, toàn bộ bàn ghế, thiết bị dạy học, dụng cụ phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú phải được chuẩn bị đồng bộ để có thể lắp đặt ngay sau khi công trình hoàn thành. Đồng thời, ngành giáo dục cần xây dựng đầy đủ phương án tổ chức hoạt động của nhà trường, từ công tác quản trị, bố trí giáo viên đến quản lý học sinh nội trú, bảo đảm trường học có thể vận hành ngay sau khi bàn giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác chuẩn bị vận hành. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cần được tập huấn kỹ về công tác quản trị trường học và quản lý học sinh nội trú theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đối với học sinh vùng cao, trường nội trú không chỉ là nơi học tập mà còn là "mái nhà thứ hai", nơi các em được học tập, rèn luyện kỹ năng, được chăm lo đời sống và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện.

Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương rà soát toàn bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; phân định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và những vấn đề cần kiến nghị Trung ương. Trên cơ sở đó, UBND TP. Huế sẽ tổng hợp, làm việc với các bộ, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm hai dự án hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay từ năm học đầu tiên.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện A Lưới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà gia đình ông Hồ Văn Cường (sinh năm 1947, trú tại thôn Bốt Đỏ, xã A Lưới 3)

Đoàn đã đến thăm ông Hồ Văn Cường (sinh năm 1947, trú tại thôn Bốt Đỏ, xã A Lưới 3), là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%, và bà Căn Lịch (sinh năm 1943, trú tại thôn Trường Sơn, xã A Lưới 2), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Căn Lịch (sinh năm 1943, trú tại thôn Trường Sơn, xã A Lưới 2), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng vui mừng khi thấy các gia đình luôn giữ tinh thần lạc quan, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, là tấm gương để con cháu và cộng đồng noi theo.