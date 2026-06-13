Đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị chu đáo cho ngày khai trường

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho lực lượng vũ trang tham gia chi viện thi công tại công trường

Ngày 20/6, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã đi kiểm tra tiến độ và thăm lực lượng vũ trang đang chi viện thi công Trường liên cấp xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Giải ngân thấp, tiến độ tổng thể chưa đạt kế hoạch

Dự án xây dựng mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.085 học sinh (trong đó có 160 học sinh nội trú). Được khởi công từ ngày 14/10/2025 do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng và phát triển đô thị làm chủ đầu tư, công trình hiện đang triển khai đồng loạt các hạng mục với giá trị khối lượng thực hiện đạt 61,5%. Đối với phần thiết bị, chủ đầu tư đã phê duyệt dự toán ngày 17/4/2026 và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 6/2026 này.

Dù mục tiêu hoàn thành được ấn định trước ngày 30/7/2026, tuy nhiên, tiến độ thực tế của đơn vị thi công là Tổng Công ty Thành An đang bị đánh giá là chậm so với các mốc cam kết.

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố cho biết: “Hiện nay, trên công trường duy trì khoảng 340 người/ngày. Trong đó, nhân công tại công trình khoảng 300 người và tại các xưởng gia công vì kèo, cửa khoảng 40 người. Để đảm bảo cán đích đúng hạn, khối lượng công việc còn lại đòi hỏi phải nâng cao mật độ, duy trì từ 350 - 400 công nhân/ngày.”

Lý giải về nguyên nhân chậm trễ, đại diện chủ đầu tư cho rằng, do địa bàn thi công thuộc vùng sâu, vùng xa, thời tiết bất lợi, lại trùng đúng vào mùa vụ gieo cấy của các địa phương lân cận nên việc huy động nhân lực gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào đó, việc hàng loạt dự án lớn, trọng điểm trên toàn quốc đồng loạt triển khai giai đoạn này cũng gây ra tình trạng khan hiếm lao động cục bộ.

Các chiến sỹ tham gia thi công tại Trường liên cấp A lưới 4

Đến nay, dự án đã được bố trí lũy kế hơn 155 tỷ đồng (năm 2025 hơn 72 tỷ đồng; năm 2026 là 83 tỷ đồng). Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân hiện mới đạt 83 tỷ đồng, tương đương hơn 53% tổng vốn đã bố trí. Trong thời gian tới, Ban QLDA sẽ tiếp tục phối hợp đôn đốc các nhà thầu để bám sát tiến độ các mốc đã đề ra, đánh giá hằng ngày và có biện pháp đảm bảo tiến độ hoàn thành trước 30/7/2026.

Có quy mô lớn hơn với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, phục vụ 1.318 học sinh, dự án Trường liên cấp xã A Lưới 4 (do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư) cũng đang triển khai thi công nhiều hạng mục. Khởi công ngày 12/11/2025, hiện giá trị khối lượng thực hiện đạt 54%. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân tại dự án đang ở mức thấp khi lũy kế vốn bố trí lên tới 227,6 tỷ đồng nhưng mới chỉ giải ngân được 77,9 tỷ đồng, đạt 34,2%.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2, do nhiều hạng mục được triển khai thi công đồng loạt, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán nên tỷ lệ giải ngân nguồn vốn bố trí còn thấp. Hiện nay tiến độ thi công theo tuần đảm bảo, nhưng tiến độ tổng thể của toàn dự án chưa đạt kế hoạch. Công trường đang duy trì trung bình 310 công nhân/ngày, chưa huy động được lực lượng như nhà thầu đã cam kết trước đó.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thăm hỏi, động viên các chiến sỹ

Rà soát kế hoạch, lập lại tiến độ thi công chi tiết

Qua rà soát, một số hạng mục có nguy cơ chậm tiến độ cao như khối bếp, khối đa năng, khối nội trú giáo viên và các hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ. Đây đều là những phần việc có khối lượng cực lớn, đòi hỏi phải triển khai đồng thời nhiều mũi thi công từ kết cấu, xây tô cho đến hoàn thiện, cơ điện và cấp thoát nước.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 cho biết, Ban QLDA đã yêu cầu nhà thầu thực hiện chiến dịch tăng ca bù khối lượng chậm trễ. Theo đó, yêu cầu tăng cường nhân lực, phải đảm bảo tối thiểu 410 người/ngày trên công trường (chưa kể lực lượng chiến sĩ thuộc Bộ CHQS thành phố hỗ trợ). Đồng thời, yêu cầu bố trí tăng ca ở tất cả các hạng mục với sự tham gia của ít nhất 50% nhân công hiện có, thời gian tăng ca tối thiểu 4 giờ/ngày để bù lại 30 ngày đã trễ và bố trí luân phiên để đảm bảo sức khỏe cho nhân công tiếp tục thực hiện công việc hoặc kết hợp bố trí riêng tổ đội mới chuyên thực hiện tăng ca để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương các đơn vị thi công cũng như sự hỗ trợ kịp thời, đầy trách nhiệm của lực lượng vũ trang thành phố. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đã hỏi thăm nơi ăn chốn ở, chia sẻ những vất vả, khó khăn của các chiến sỹ tham gia chi viện thi công tại công trường.

Thực phẩm tăng gia sản xuất của Ban CHQS xã A Lưới 4 "chi viện" tại công trường

Lãnh đạo thành phố khẳng định, đã chỉ đạo các sở ngành, giám sát thường xuyên, thực hiện báo cáo tiến độ, tình hình triển khai định kỳ hàng tuần, tháng; yêu cầu chủ đầu tư tiến hành rà soát kế hoạch, lập lại tiến độ thi công chi tiết, đường găng tiến độ, có giải pháp bù lại tiến độ, khối lượng chậm trễ. Thành phố cũng đã chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, yêu cầu nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, tăng cường ca kíp thi công, bố trí nhiều mũi thi công để bù đắp khối lượng và tiến độ đã bị chậm.

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho ngày hội khai trường, thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án tuyển sinh cụ thể cho năm học mới; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu bộ môn. Đồng thời rà soát, tham mưu UBND thành phố phương án bàn giao công trình, điều chuyển, xử lý tài sản nhà đất, đồ dùng dạy học cũ bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động, giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “trường chờ thiết bị” hoặc “trường chờ giáo viên”.