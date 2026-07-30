Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm tại Cố đô Huế

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ và diễn văn khai mạc lễ hội, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh niêm hương cử hành khóa lễ cầu nguyện.

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Quang Nhuận; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Huế, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; tăng ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất và đông đảo phật tử các giới về dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Huế; ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban ngành TP. Huế.

Nghi thức thả bóng bay tượng trưng cho ước nguyện về một thế giới hòa bình, quốc thái dân an, mọi người sống an lạc, hòa hợp

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ và diễn văn khai mạc lễ hội, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh niêm hương cử hành khóa lễ cầu nguyện. Toàn thể tăng ni, quan khách cùng đạo hữu phật tử nhất tâm hướng về tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tiếp tục lễ hội là phần diễu hành dâng hương hoa và vật phẩm cúng dường Bồ-tát Quán Thế Âm với sự tham gia của các đơn vị đoàn thể, đạo tràng, phật tử…

Chiều cùng ngày, diễn ra lễ chẩn tế, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Trước đó, ngày 31/7, Ban Tổ chức đã khai mạc Trại Hạnh, Triển lãm mỹ thuật, Lễ nhiên đăng, thuyết giảng.