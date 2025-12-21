  • Huế ngày nay Online
Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

HNN.VN - Chiều 22/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4) tổ chức lễ kỷ niệm 50 ngày thành lập đơn vị. Đến dự có Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố và đại diện lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Đồn BPCK A Đớt được thành lập ngày 25/12/1975. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, trải qua nhiều lần thay đổi phiên hiệu, tên gọi, tổ chức lãnh đạo, chỉ huy và nhiệm vụ chính trị, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK A Đớt cũng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

“Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Đồn BPCK A Đớt đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vừa xây dựng đơn vị, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là thực hiện hiệu quả công tác quản lý, tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; đẩy mạnh công tác dân vận, thường xuyên tổ chức các hoạt động “Ngày về thôn, bản”, giúp Nhân dân thu hoạch mùa màng…, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu khẳng định.

Đơn vị đã làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý xuất nhập cảnh qua cửa khẩu; đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, kết nghĩa bản - bản, kết nghĩa lực lượng vũ trang hai bên biên giới. Đặc biệt, Đồn BPCK A Đớt đã tham mưu, hỗ trợ xây dựng 42 căn nhà “Hữu nghị”, 1 trường học và nhiều công trình dân sinh; giúp Nhân dân ổn định nơi cư trú, hỗ trợ sản xuất, phát triển sinh kế tại bản Ka Lô, bản Ta Lui (Lào); phục vụ hiệu quả công tác phân giới, cắm mốc; góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Qua đó, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồn BPCK A Đớt đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng Huy chương Hữu nghị; được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) tặng Cờ Thi đua năm 2015 và năm 2024, cùng 6 lần đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

