Vững vàng nơi đầu sóng

HNN - 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế, đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu là Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; nhiều lần vinh dự nhận Cờ thi đua, cờ Quyết thắng, bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND các tỉnh, thành phố.

Kết hợp tuyên truyền pháp luật, tặng quà, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trong quá trình tuần tra biển. Ảnh: VÕ TIẾN 

Mờ sáng, biên đội tàu của Hải đội 2 (gồm 3 tàu) do Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, Hải đội trưởng, phụ trách chỉ huy chung, rời cảng, đưa đoàn công tác lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy BĐBP và nhiều cơ quan, đơn vị, thực hiện chuyến tuần tra để kiểm tra, kiểm soát đợt cao điểm chống khai thác IUU, nắm tình hình có liên quan đến quốc phòng - an ninh trên vùng biển thành phố Huế.

Mỗi năm, có hàng trăm chuyến xuất kích tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển được thực hiện. Bất kể đêm tối, sóng to gió lớn, hiểm nguy cận kề, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 vẫn sẵn sàng ra khơi cứu hộ, cứu nạn ứng cứu ngư dân. Theo Trung tá Cao Quốc Giảng, Chính trị viên Hải đội 2, mỗi chuyến xuất kích thực hiện nhiệm vụ, những người lính mang trong mình trách nhiệm và niềm tự hào, tiếp bước truyền thống hào hùng của lực lượng BĐBP nói chung, Hải đội 2 Biên phòng nói riêng, vượt lên gian nan, hiểm nguy, giữ bình yên nơi đầu sóng.

Ngày 21/12/1975, Hải Đội 2 BĐBP thành phố Huế được thành lập. Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2 luôn phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

“Từ tháng 9/1999 đến năm 2001, đơn vị đã phối hợp với Hải đoàn 48 tuần tra, vây bắt 11 tàu đánh cá của nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta, bàn giao các cơ quan chức năng xử lý đúng pháp luật và các quy ước quốc tế về biển; cảnh cáo xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Cao điểm là những năm 2003 - 2006, cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2 đã xuất kích tuần tra hàng trăm giờ trên biển, xua đuổi hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài hoạt động xâm phạm sâu vào vùng lãnh hải của nước ta”, Trung tá Cao Quốc Giảng cho biết.

Bên cạnh đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phòng, chống thiên tai.

Người dân Huế không bao giờ quên trận lũ lịch sử năm 1999. Nước lũ xé vỡ bờ biển giữa thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận (nay là phường Thuận An) thành một cửa biển mới. Ban Chỉ huy đơn vị đã điều 2 tàu và gần như toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, trong đêm tối dũng cảm xông pha giữa nước lũ chảy xiết, để cứu tính mạng và tài sản của người dân. Trong trận chiến này, Thượng úy Phạm Văn Điền và Trung sĩ Lê Đình Tư đã anh dũng hy sinh. Sau này, liệt sĩ Phạm Văn Điền được thăng quân hàm Đại úy và được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trung sĩ, liệt sĩ Lê Đình Tư được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Noi theo tấm gương sáng ngời của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực không ngừng, rèn luyện, tôi luyện bản lĩnh, tạo nên sức mạnh tập thể, tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo và làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi...     

HÀ LÊ
