Tăng cường tin cậy chính trị, củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

Cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt này, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm truyền tải thông điệp quan trọng về sự coi trọng cao độ, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, đồng thời kỳ vọng mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, với mức độ hợp tác sâu rộng hơn, gắn kết chặt chẽ hơn.

Ngày 24/6/1967 đã đi vào trang sử của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia như một mốc son quan trọng, khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đặt nền móng vững chắc để phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp trong gần sáu thập niên qua.

Là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ gắn bó lâu đời, Việt Nam và Campuchia luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn và cùng nhau bước qua những biến động, thăng trầm của thời cuộc. Hai nước từng chung một chiến hào, chân thành hỗ trợ nhau trong những năm tháng gian truân chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Chiến thắng ngày 7/1/1979 đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tại Campuchia là minh chứng cho sức mạnh của tình hữu nghị giữa hai nước, cũng là biểu tượng ngời sáng về tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, cao cả. Quan hệ Việt Nam-Campuchia khăng khít, bền chặt, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước gìn giữ, vun đắp và trân trọng, trở thành tài sản chung quý giá của cả hai dân tộc.

Với nền tảng vững chắc là sự tin cậy về mặt chính trị, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển ổn định, gặt hái thành quả tích cực trong nhiều lĩnh vực. Hợp tác quốc phòng-an ninh giữ vai trò trụ cột, ngày càng được củng cố, nhất là trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh chung, chống tội phạm xuyên quốc gia, cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 11,33 tỷ USD, tăng hơn 11,7% so với mức năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Hai bên đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia và Lào đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào. Nhìn về những năm tháng đã qua, có thể tự hào khi nói rằng, ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào đã cùng nhau viết nên những trang sử tốt đẹp về tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, chung vai sát cánh trong thời chiến.

Ở giai đoạn mới hiện nay, đó là sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng đất nước. Giữa bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, việc phát triển mối quan hệ đoàn kết Việt Nam-Campuchia-Lào càng mang ý nghĩa quan trọng, bởi đây là động lực và hành trang vững chắc để cả ba nước tiếp tục vượt qua thử thách, xây dựng tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Cuộc gặp giữa ba lãnh đạo đứng đầu ba Đảng trong khuôn khổ chuyến công tác Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đi thông điệp mạnh mẽ về giá trị lịch sử cùng ý nghĩa chiến lược của truyền thống đoàn kết Việt Nam-Campuchia-Lào.

Chuyến công tác tại Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp để các nhà lãnh đạo Việt Nam và Campuchia tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thiết thực và toàn diện, tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển lên tầm cao mới, nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 - mốc son trên chặng đường đồng hành cùng phát triển. Chuyến công tác cũng góp phần tăng cường hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.

