Thứ Tư, 04/02/2026

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan thăm, chúc Tết lực lượng bộ đội biên phòng

HNN.VN - Ngày 4/2, nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, xuân Bính Ngọ 2026, đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do Thiếu tướng Sỉ Sợt - Xỏn Đa La, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn, đã sang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế. Dự và đón tiếp đoàn có Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Huế, Đại tá Hoàng Minh Hùng bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn Công an tỉnh Salavan sang thăm, chúc Tết. Đây là hoạt động ý nghĩ, thể hiện mối quan hệ đặc biệt hữu nghị gắn bó giữa hai đơn vị, hai lực lượng vũ trang, trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu thời gian qua; tiếp tục được củng cố và không ngừng phát triển tốt đẹp, hiệu quả.

Trong năm 2025, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động, thường xuyên phối hợp trao đổi các thông tin, tình hình có liên quan về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu. Chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới.

Phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy lưu thông biên giới phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Huế và tỉnh Salavan nói riêng, giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

BĐBP thành phố Huế (bên phải) tặng quà cho đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan 

Hai bên đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới hiểu rõ và thực hiện nghiêm pháp luật mỗi nước, tuân thủ các văn kiện pháp lý về biên giới, các thỏa thuận liên quan mà hai bên ký kết; công tác đối ngoại, giao lưu, hội đàm, tuần tra song phương, trao đổi tiếp xúc giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên được duy trì và phát huy, qua đó góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

“Chúng tôi bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế với Công an tỉnh Salavan sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động thiết thực, thể hiện nghĩa tình gắn bó keo sơn giữa Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới thành phố Huế và tỉnh Salavan” - Đại tá Hoàng Minh Hùng phát biểu tại buổi đón tiếp.

Trước đó, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố cũng đã đón tiếp đoàn đại biểu Công an tỉnh Sê Kông sang thăm, chúc Tết.

Quỳnh Anh
