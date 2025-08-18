Bước chân không mỏi trên nẻo đường biên cương

Vượt khó khăn gian nan trên đường tuần tra. Ảnh: BĐBP

Bảo vệ vững chắc biên giới

“Máu xương của nhiều thế hệ đã đổ xuống để giữ vững phên dậu của Tổ quốc. Tiếp bước cha anh, những năm qua, lực lượng BĐBP thành phố Huế không ngừng vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế chia sẻ.

Với trách nhiệm, tinh thần đó, năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát vùng biển và tuần tra khép kín hệ thống đường biên, mốc quốc giới được phân công quản lý. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện, tổ chức tuần tra song phương, kiểm tra dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới. Bước chân người lính biên phòng không ngừng nghỉ trên mọi nẻo biên cương với gần 550 đợt/gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nhờ vậy, các đoạn bờ biển, hệ thống đường biên, mốc quốc giới, cọc dấu được kiểm tra ổn định, giữ tính nguyên trạng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng BĐBP thành phố thực hiện tốt đó là công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong những trận lũ lụt kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng là một trong những lực lượng nòng cốt, luôn có mặt tại tuyến đầu, kề vai với địa phương, làm điểm tựa cho Nhân dân. Điển hình, những người lính Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đội mưa khắc phục sạt lở, khơi thông đường sá; nhường cơm sẻ áo, tạm ứng phần lương thực của đơn vị, tìm cách giăng dây vượt suối dâng cao chảy xiết, ứng cứu, đảm bảo những hộ dân bị lũ chia cắt, cô lập không bị đói.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, trong năm 2025, các đơn vị trên hai tuyến biên giới đã điều động gần 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ/260 phương tiện tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và Nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả do giông lốc; khắc phục sạt lở bờ kè chắn sóng, chữa cháy 8 vụ/15ha rừng và thu gom hơn 242 tấn dầu thô vón cục/11,4km bờ biển, sớm “trả lại” sự ổn định, đảm bảo môi trường sống và sản xuất cho người dân.

Xây dựng niềm tin

Bây giờ đang vào đông, nhưng trên những bản làng biên giới ấm áp bởi tấm lòng, tình cảm không đong đếm của lực lượng BĐBP. Đầu tháng 12 này, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng và Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố cùng các đồng đội hành quân lên biên giới tổ chức chương trình “Ấm tình mùa đông”, tặng hàng trăm suất quà gồm lương thực, các loại nhu yếu phẩm, chăn ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã A Lưới 4.

Trong thời gian này, chương trình “Ấm tình mùa đông” cũng được các đơn vị trên hai tuyến biên phòng tổ chức dành cho người dân, học sinh khó khăn ở khu vực biên giới với hàng nghìn món quà thiết thực, cùng sự khích lệ về tinh thần. Để chương trình “Ấm tình mùa đông” và tiếp theo là chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, cùng nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa khác (như “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”…) tiếp tục bền vững, phát huy hiệu quả, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, tập thể các đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng đều nỗ lực, chủ động trong việc kết nối, kêu gọi các nguồn lực, đồng hành cùng người dân, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.

Tại các chương trình năm nay, lực lượng BĐBP thành phố Huế đã vận động, trao tặng người dân, học sinh gần 20 nghìn suất quà, 17 ngôi nhà, 2 công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc, xe đạp, học bổng… tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn giúp gần 6.000 ngày công xây dựng 13km đường dân sinh, 30km kênh mương, thủy lợi; 10,5ha ruộng nương; tặng 1.500 giống cây trồng, 1.000 giống gia cầm để người dân khu vực biên giới phát triển sản xuất, vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn, xây dựng niềm tin yêu trong lòng dân.

Yêu thương không biên giới, Ban Chỉ huy BĐBP và các đơn vị trong năm 2025 đã vận động hỗ trợ và trao tặng hơn 150 suất quà, tổng trị giá hơn gần 405 triệu đồng cho Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào (sửa chữa, cải tạo nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ biên giới 514 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan; hỗ trợ người dân bản Ta Lui, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào bị thiệt hại do hỏa hoạn). “Yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ bạn là thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, bảo vệ biên cương vững chắc”, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố nói.