Hội đàm thúc đẩy hợp tác biên phòng

HNN.VN - Chiều 9/12, tại thành phố Huế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi (Việt Nam) tổ chức hội đàm thường niên lần thứ XIX năm 2025 với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sê Kông (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Lãnh đạo hai bên ký kết biên bản ghi nhớ tại hội đàm 

Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có: Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế; Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng; Đại tá Trần Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi. Phía Bộ CHQS tỉnh Sê Kông, Lào có Đại tá Sổm Chít Nị Lạ Phốn, Chính ủy.

Tại hội đàm, các bên đã đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến nay, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc biên bản hội đàm năm 2024. Ban Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh, thành phố của Việt Nam và Bộ CHQS tỉnh Sê Kông đã phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ nguyên trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới.

Hai bên đã duy trì tốt các hiệp định về quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai nước. Trong đó, lực lượng hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin; tổ chức 1 đợt tuần tra song phương cấp tỉnh với 24 cán bộ, chiến sĩ; 49 đợt tuần tra cấp đồn - đại đội với 1.080 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế (phải) tặng quà cho phía bạn

Các đơn vị tiếp tục duy trì tốt quy chế kết nghĩa giữa đồn biên phòng - đại đội biên phòng và kết nghĩa thôn - bản hai bên biên giới; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hỗ trợ, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Ban Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh, thành phố đã tổ chức hỗ trợ cho Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Sê Kông với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng; duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 15 học sinh.

Trong thời gian tới, các đơn vị thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm các thỏa thuận và văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên chấp hành quy định về biên giới, tạo điều kiện cho giao lưu, trao đổi hàng hóa.

Hai bên cũng thống nhất duy trì các hoạt động hội đàm định kỳ và đột xuất; phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa đồn - đại đội, thôn - bản; phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên biên giới theo đúng hiệp định, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Quỳnh Anh
