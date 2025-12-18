  • Huế ngày nay Online
Giao lưu văn nghệ “Chúng cháu yêu chú bộ đội biên phòng”

HNN.VN - Chiều 18/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), phối hợp Trường Mầm non Hoa Mai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ giữa các cháu học sinh và chiến sĩ biên phòng.

Các cháu được tham quan cán bộ, chiến sĩ gấp xếp chăn màn 

“Chúng cháu yêu chú bộ đội biên phòng” là chủ đề của những tiết mục văn nghệ được cô và trò tập luyện công phu để bày tỏ tình cảm với lực lượng BĐBP; chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025); 36 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025) và 61 năm ngày truyền thống BĐBP thành phố Huế (15/12/1964 - 15/12/2025). Tại chương trình, các cháu học sinh còn được tham quan cán bộ, chiến sĩ gấp xếp chăn màn; giao lưu cùng những câu chuyện vui tươi, ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi.

Dịp này, các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới phối hợp với các trường THPT, THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn đơn vị đóng quân, đồng loạt tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm “Chúng em là chiến sĩ”; tổ chức chương trình “Tiết học biên cương”, giao lưu văn nghệ, trao học bổng “Nâng bước em đến trường”   

“Thông qua các hoạt phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố, nhằm giáo dục sâu sắc truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng BĐBP nói riêng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ” - Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố Huế nhấn mạnh.

Quỳnh Anh
