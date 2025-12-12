Nhiều đơn vị biên phòng giáo dục truyền thống cho học sinh

Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân giao lưu với các cháu học sinh

Trong chương trình, các em nhỏ thể hiện các tiết mục văn nghệ, được giao lưu với các chú bộ đội, thăm phòng ở của chiến sĩ vũ trang, xem cách gấp chăn, tập võ và tham quan khu vực tăng gia sản xuất của đơn vị.

Dịp này, Hải đội 2 Biên phòng cũng phối hợp Trường THPT Thuận An (phường Thuận An) tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như: Dâng hương, thể hiện lòng biết ơn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân phường Thuận An trong trận lũ lụt lịch sử năm 1999; tham quan tàu tuần tra của Hải đội 2, trải nghiệm làm người chiến sĩ.

Đây là những hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, 61 năm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng thành phố Huế. Qua đó, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; phát huy hiệu quả công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường và các đơn vị.