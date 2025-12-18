  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 19/12/2025 14:32

Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

HNN.VN - Ngày 19/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo”, đi thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2025 tại một số cơ sở tôn giáo, các vị Linh mục, các Hội đồng Giáo xứ trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm, chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận HuếPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận HuếThị trường đồ trang trí Giáng sinh nhộn nhịp vào mùa“Lễ mừng” ý nghĩa "Kính Chúa, yêu nước - sống tốt đời, đẹp đạo”Lãnh đạo các địa phương, đơn vị thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

 Đoàn tặng quà, chúc mừng Giáng sinh năm 2025 tại Giáo xứ Loan Lý

Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Giáng sinh năm 2025 tại các nhà thờ Nước Ngọt, Loan Lý, Hói Dừa. Đồng thời, trao tặng 20 suất quà đến bà con giáo dân. Những phần quà thiết thực góp phần động viên, chia sẻ với bà con, mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình trong mùa Giáng sinh.

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Kiều Khánh Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 đã ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt tôn giáo, đời sống của các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân; chúc bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

 Tặng quà đến bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Nước Ngọt 

Đồng thời, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại tá Kiều Khánh Dũng mong muốn, các vị chức sắc, chức việc phát huy vai trò, uy tín, vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng chính quyền trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
giáo dâncảnh sát biểnvùng 2tôn giáoGiáng sinhtặng quàchúc mừng
