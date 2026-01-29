  • Huế ngày nay Online
Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương

HNN.VN - Ngày 30/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại ngũ năm 2026.

Viết tiếp những trang sử vẻ vang của ĐảngĐưa “Tết Nhân ái” đến với người dân khó khănKý kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòngĐoàn đại biểu tỉnh Sekong thăm, chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thượng tá Trần Minh Toàn trao quyết định và quà Tết cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

Tháng 2/2024, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã tuyển chọn, tiếp nhận 115 thanh niên thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố (trước đây) trên địa bàn nhập ngũ vào lực lượng BĐBP. Trải qua 4,5 tháng huấn luyện, chiến sỹ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản của quân đội cách mạng, về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh… làm nền tảng phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi được điều động về các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên giới của thành phố, nhiều tân binh không ngừng phấn đấu, vận dụng những kiến thức được huấn luyện, phát huy vai trò tuổi trẻ xung kích, đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị tham gia giúp dân phát triển kinh - tế xã hội địa phương, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hàng chục nhà tình nghĩa.

“Các đồng chí đã đóng góp công sức không nhỏ, góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn ổn định về an ninh chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh; hai tuyến biên giới tiếp tục được củng cố vững chắc, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh. Qua 24 tháng phục vụ trong quân đội, các đồng chí đã để lại sự tin yêu trong chính quyền và Nhân dân”, Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP thành phố phát biểu tại lễ tiễn quân.

Nhiều tân binh được Ban Chỉ huy BĐBP thành phố biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng; 7 tân binh được cử đi học ở các trường trong quân đội, 1 tân binh được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, 6 tân binh đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng và 1 người được chuyển Đảng chính thức.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố trao quyết định, quà Tết và cấp phát các chế độ cho quân nhân xuất ngũ.

Quỳnh Anh
