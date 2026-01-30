Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 12/2/2026 đến ngày 18/2/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T5, 12/02/2026
|
7:30
|
9:30
|
Đường Tăng Bạt Hổ đến cầu Bao Vinh. (TBA Hoàng Xuân Hãn)
|
2. Phường Hóa Châu:
|
T5, 12/02/2026
|
14:00
|
17:00
|
Thôn La Khê, Thôn Địa Linh thuộc phường Hóa Châu..( nhánh C TBA Địa Linh)
|
3. Phường Vỹ Dạ:
|
T5, 12/02/2026
|
7:00
|
16:15
|
Đường Phạm Văn Đồng (từ số 02 đến 126), Phan Văn Trường, Trương Gia Mô, Cao Xuân Dục, Việt Bắc, Điềm Phùng Thị, Nguyễn Sinh Sắc, Lâm Hoằng, Hồng Khẳng, Tùng Thiện Vương, Ưng Trí, Cao Xuân Huy, Kiệt 164 Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Khoa Vy, Diễn Phái, Đào Trinh Nhất.
|
4. Phường Thủy Xuân:
|
T5, 12/02/2026
|
7:00
|
16:15
|
Đường Xuân Thủy
|
5. Phường An Cựu:
|
T5, 12/02/2026
|
7:00
|
16:15
|
Đường Nguyễn Cửu Vân
|
6. Phường Phong Thái:
|
T5, 12/02/2026
|
8:00
|
11:00
|
- Hộ kinh doanh Phan Ngọc Châu (TBA Trang trại Phong Sơn 1);
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Phường Phong Thái, Công ty CP Xanh Hà Nhật (TBA Trang trại Phong Sơn 2).
|
7. Phường Phú Bài:
|
T5, 12/02/2026
|
7:30
|
15:30
|
TBA 468 - PHÚ SƠN
|
T5, 15/02/2026
|
7:30
|
17:30
|
Chi cục Hải quan khu vực IX, Công an thành phố Huế (TBA Chị cục Hải QuanThủy An); Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Xăng Dầu Số 5); Công ty CP giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA Kho Bảo Quản Giống Cây Trồng); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp, Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế (TBA Nhà máy chế biến gỗ KCN); Công ty CO Cơ khí Ô tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế (TBA Lắp ráp ô tô Phú Bài); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp (TBA Chiếu sáng KCN 1, TBA Chiếu sáng KCN 3, TBA Chiếu sáng KCN Phú Bài 4); Công ty CP Sợissss Phú Quang (TBA Sợi Phú Quang); Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) (TBA Baosteel T1,T2); Công ty CP Sợi Phú Gia (TBA Sợi Phú Gia T1, T2); Công ty TNHH MSV (TBA May Mặc Tokyo Style); Công ty CP Frit Huế (TBA FRIT (PE-DOIT VN); Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại EG, Công ty TNHH Dệt kim và May mặc Huế Việt Nam (TBA Trúc Thư EG 2); Công ty TNHH Kính Xây dựng Hồng Đức (TBA Nhà máy kính Hồng Đức); Công ty CP Sợi Phú Bài (TBA Dệt may Phú Bài T3, T4); Công ty CP Đầu tư dệt may Thiên An Phát (TBA Gỗ Ngọc Anh 1; Công ty TNHH nhựa Tân Tiến (TBA Nhựa Tân Tiến); Công ty TNHH MTV Takson Huế (TBA Takson); Công ty TNHH MTV Hanex Huế (TBA HANEX Huế); Công ty CP Dược Medipharco (TBA CTCP DƯỢC MEDIPHARCO); Công ty CP Vinatex Phú Hưng (TBA Sợi Phú Hưng); Công ty TNHH MTV Flint Việt Nam (TBA Flint); Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Thiên An Thịnh (TBA Sợi Thiên An Thịnh); Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Giải pháp Năng Lượng (TBA Solar LBK Phú Bài 1); Công ty TNHH GreenYellow Smart Solutions Việt Nam (TBA GREENYELLOW SMART SOLUTION); Công ty CP Vinatex Phú Hưng (TBA Sợi Phú Hưng 2 T1, Sợi Phú Hưng 2 T2); Công ty CP sợi Phú Bài (TBA Sợi Phú Bài T5&T6);Công ty CP Đầu tư Điện năng lượng Mặt Trời miền Trung (TBA ĐMTMN Sợi Phú Bài); Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Vila (TBA Giấy Vila ); Công ty TNHH GreenYellow Power Ventures (TBA Solar Phú Hưng)
|
8. Phường Hương Thủy:
|
T5, 12/02/2026
|
8:30
|
16:30
|
Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Đèn Đường Phú Bài 2)
|
9. Phường Phong Quảng:
|
T5, 12/02/2026
|
8:05
|
10:30
|
TBA Quảng Ngạn 5
|
10:45
|
13:30
|
TBA Quảng Ngạn 2
|
10. Xã Đan Điền:
|
T5, 12/02/2026
|
7:00
|
12:30
|
TBA Quảng Lợi 2: Thôn Thủy Lập
|
12:45
|
18:00
|
TBA Quảng Lợi 4: Thôn Hà Lạc
|
T6,13/02/2026
|
6:15
|
12:30
|
TBA Bắc Vinh 3
|
11. Xã Phong Dinh:
|
T5, 12/02/2026
|
7:45
|
14:15
|
HTX Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Mỹ Phú)
|
12. Xã Phong Phú:
|
T5, 12/02/2026
|
7:45
|
14:15
|
TBA Điền Lộc 1 , TBA Điền Lộc 10
|
13. Xã Quảng Điền:
|
T5, 12/02/2026
|
7:45
|
10:00
|
Nhánh A, B TBA Phước Yên
|
14. Phường Mỹ Thượng:
|
T5, 12/02/2026
|
7:00
|
17:30
|
Phường Mỹ Thượng
|
15. Xã A Lưới 2:
|
T5, 12/02/2026
|
8:00
|
17:00
|
- Thôn Pất Đuh, Thôn Pi Ây 2, Thôn Diên Mai; Thôn Kleng A Bung, Thôn Âr Kêu Nhâm, Thôn Âr Bả Nhâm, Thôn A Hươr Pa E,
- Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới (TBA Chốt Dân quân Nhâm); Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA ĐBP Nhâm); Công ty CP Thủy điện miền Trung (TBA T4 TĐ A Lưới); Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 304); Hợp tác xã Hợp Lực (TBA Café A Lưới).
|
16. Xã A Lưới 3:
|
T5, 12/02/2026
|
8:00
|
17:00
|
Thôn Vinh Lợi, Thôn Tu Vay, Thôn A Đâng; Thôn Y Reo, Thôn A La.
|
17. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T5, 12/02/2026
|
8:00
|
11:00
|
Các TBA Lộc Vĩnh 2, 4, 7 và TBA Thôn Mười
|
18. Phường Kim Trà:
|
T5, 12/02/2026
|
8:00
|
11:30
|
TBA Dương Sơn, Nhánh A TBA Cổ Lão
|
19. Phường Kim Long:
|
T5, 12/02/2026
|
8:00
|
9:30
|
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Huy Phát (TBA Chế biến Gỗ Hương Thọ)
|
8:00
|
11:30
|
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA CS Đường Tránh Số 2)
|
10:00
|
11:30
|
Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Minh Kiến (TBA Mỏ đá Khe Ly 2)