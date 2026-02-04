“Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” chung tay lo Tết cho người dân biên giới

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (trong cùng bên trái) thăm, chúc Tết Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Vai

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại chương trình, các hoạt động giao lưu văn nghệ đón xuân; trưng bày sản vật địa phương và gian hàng 0 đồng; tổ chức hội thi gói bánh A quát và hội thi ẩm thực truyền thống - kết nối yêu thương; các trò chơi dân gian…, tái hiện không khí Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc, diễn ra rộn ràng trong niềm vui của người dân trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có uy tín. Trong đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung làm Trưởng đoàn đi thăm, chúc Tết Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Vai và một số gia đình chính sách trên địa bàn các xã A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4; thăm cột mốc 666; thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, tặng quà cho 5 xã và 4 đồn biên phòng. Các đơn vị khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo; trao nhà “Đại đoàn kết”, trao 10 suất học bổng cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và tặng 1.100 suất quà Tết cho người dân khu vực biên giới. Tổng giá trị chương trình gần 1 tỉ đồng.

Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những người đang ngày đêm bám đất, bám bản, cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung vui cùng người dân khu vực biên giới trong ngày hội

Những năm qua, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, BĐBP thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các mạnh thường quân triển khai hiệu quả nhiều chương trình, mô hình an sinh xã hội thiết thực như: “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng cơ sở hạ tầng dân sinh… Qua đó, góp phần giúp hàng trăm hộ gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố tặng quà cho người dân trên địa bàn

"Thông qua chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” công tác phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội được phát huy hiệu quả; là sự chung tay, đồng hành trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không chỉ góp phần chăm lo Tết cho người nghèo nơi biên giới, mà còn tạo nền tảng quan trọng để hình thành các mô hình hỗ trợ sinh kế, tạo động lực để người dân tự lực vươn lên, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển và giàu mạnh” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố phát biểu tại chương trình.