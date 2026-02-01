Đoàn đại biểu Công an tỉnh Sê Kông thăm, chúc Tết

Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt trao quà của Ban Chỉ huy BĐBP cho Công an tỉnh Sê Kông

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa thể hiện mối quan hệ đặc biệt hữu nghị gắn bó giữa hai đơn vị, hai lực lượng vũ trang trong công tác quản lý bảo vệ biên giới. Thời gian qua, mối quan hệ giữa hai đơn vị, hai lực lượng luôn được củng cố và không ngừng phát triển tốt đẹp, hiệu quả.

Trong năm 2025, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động, thường xuyên phối hợp trao đổi các thông tin, tình hình có liên quan về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới. Phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy lưu thông biên giới phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Huế và tỉnh Salavan nói riêng và giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Hai bên đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới hiểu rõ và thực hiện nghiêm pháp luật mỗi nước, tuân thủ các văn kiện pháp lý về biên giới, các thỏa thuận liên quan mà hai bên ký kết; công tác đối ngoại, giao lưu, hội đàm, tuần tra song phương trao đổi tiếp xúc giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên được duy trì và phát huy, qua đó góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

“Chúng tôi bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế với Công an tỉnh Sê Kông sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động thiết thực, thể hiện nghĩa tình gắn bó keo sơn giữa Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới thành phố Huế và tỉnh Sê Kông.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của Việt Nam, Xuân Bính Ngọ năm 2026, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Ban Chỉ huy và các bộ chiến sỹ BĐBP thành phố Huế, chúc mối quan hệ giữa hai đơn vị ngày càng đoàn kết, gắn bó, cùng nhau thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước giao phó; chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đời đời bền vững” - Đại tá Tôn Thất Nguyên Đạt, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế phát biểu tại buổi đón tiếp.