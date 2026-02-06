Phú Xuân khai hội “Sắc vị Kinh kỳ”

Đánh trống khai hội

Tham dự có UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân Võ Lê Nhật cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương.

Chương trình diễn ra từ ngày 2/2 đến 3/3, trong đó các hoạt động cao điểm tập trung từ ngày 6 - 8/2. Đây là lần đầu tiên phường Phú Xuân tổ chức một sự kiện quy mô trải dài trên các không gian giàu giá trị lịch sử như Quốc Tử Giám, sân Hàm Nghi và tuyến đường 23 Tháng 8.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng cho biết, chương trình được xây dựng trên không gian kết nối từ cảnh quan hai bờ sông Hương, công viên Thương Bạc đến các di tích trong Kinh thành Huế như Thượng Thành, Quốc Tử Giám, sân Ngọ Môn góp phần làm nổi bật vẻ đẹp di sản, góp phần làm Cố đô đẹp và sinh động hơn.

Du khách thích thú trải nghiệm làm bánh chưng, bánh tét

Theo ông Bằng, chương trình không chỉ là dịp nhìn lại một năm đã qua mà còn là cột mốc khởi đầu cho năm mới với khát vọng đoàn kết, chung tay xây dựng và phát triển phường Phú Xuân. Đây cũng là cơ hội tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời từng bước xây dựng lễ hội trở thành hoạt động thường niên, góp phần quảng bá thương hiệu Huế - kinh đô di sản, ẩm thực và áo dài.

Với chủ đề “Sắc vị Kinh kỳ”, chương trình nhấn mạnh sự hòa quyện giữa “sắc” và “vị”. “Sắc” được thể hiện qua không gian trang trí đậm dấu ấn cung đình với vườn hoa xuân nghệ thuật, mô hình linh vật ngựa, các tiểu cảnh tái hiện không gian Tết cổ truyền và hình ảnh tà áo dài Huế thanh lịch. “Vị" là tinh hoa ẩm thực Cố đô với các loại mứt truyền thống, hoạt động gói và nấu bánh chưng, bánh tét, cùng không gian ẩm thực Ngũ Hành giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của Huế.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian như viết thư pháp, làm bánh mứt, biểu diễn võ thuật, múa lân, trò chơi dân gian và hoạt động gói bánh của các tổ dân phố cũng được tổ chức, tạo nên không khí Tết đầm ấm, gắn kết cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là đêm nhạc hội và lễ tôn vinh diễn ra tối 8/2 với sự tham gia của các nghệ sĩ như NSƯT Vân Khánh, danh ca Long Nhật, ca sĩ Quang Hùng MasterD, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ, mang đến sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Thông qua chương trình “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ”, phường Phú Xuân kỳ vọng tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa chung, góp phần gìn giữ nét đẹp Tết cổ truyền Huế, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố di sản đến gần hơn với người dân và du khách trong những ngày đầu xuân mới.