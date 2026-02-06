Lãnh đạo Thành ủy thăm, chúc Tết các đơn vị y tế và công an

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng trao đổi thông tin khi đến thăm chúc tết tập thể cán bộ Trung tâm y tế Phong Điền

Tại Trung tâm Y tế Phong Điền, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình hoạt động khám, chữa bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, cũng như công tác trực Tết, đảm bảo nhân lực, cơ số thuốc và trang thiết bị phục vụ cấp cứu trong dịp cao điểm. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đã không quản ngày đêm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng tăng. Nhân dịp năm mới, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị; mong muốn tập thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng chúc tết, tặng quà cho đội ngũ y, bác sĩ BV Trung ương Huế (cơ sở 2)

Đến thăm Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2), đồng chí Hồ Thị Thu Hằng đánh giá cao vai trò của bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh chất lượng cao, giảm tải cho cơ sở chính và phục vụ người dân khu vực phía Bắc thành phố. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện tiếp tục chú trọng nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên y tế để mỗi người yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị. Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí chúc đội ngũ cán bộ, y bác sĩ cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng thăm, chúc tết đội ngũ cán bộ Công an phường Phong Điền

Tại Công an phường Phong Điền, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, dịp tết Nguyên đán là thời điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, do đó lực lượng công an cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) trên địa bàn phường Phong Thái.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến thăm chúc tết các mẹ VNAH tại phường Phong Thái

Đoàn đã đến thăm mẹ VNAH Nguyễn Thị Thúi (TDP Cổ Bi 1), Mẹ Trần Thị Chiện và Mẹ Đặng Thị Sắc (cùng ở TDP Hiền An). Tại các gia đình, ông Nguyễn Tiến Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của các Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các gia đình có công với cách mạng, tiếp tục quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái tổ chức chương trình trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao quà tại chương trình

Tại chương trình, đoàn đã trao 50 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng đến các hộ gia đình. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết đầm ấm.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, thực hiện phương châm “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.