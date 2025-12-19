Phát huy truyền thống bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng bằng khen, giấy khen

Ngày 21/12/1975, Hải Đội 2 BĐBP thành phố Huế được thành lập. Trong suốt 50 năm qua, Cấp ủy, Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Hải đội ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đó là phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, vùng biển Việt Nam; đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tham gia phòng, chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tháng 9/1999 đến năm 2001, đơn vị đã phối hợp với Hải đoàn 48 tuần tra, vây bắt được 11 tàu đánh cá của nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta, bàn giao các cơ quan chức năng xử lý đúng pháp luật và các quy ước quốc tế về biển; cảnh cáo xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Cao điểm là những năm 2003 - 2006, cán bộ, chiến sỹ Hải Đội 2 đã xuất kích tuần tra hàng trăm giờ trên biển, xua đuổi hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài hoạt động xâm phạm vùng lãnh hải của nước ta.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản Nhân dân. Điển hình, trong trận lũ lụt lịch sử năm 1999, ban chỉ huy đơn vị đã điều 2 tàu và gần như toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, trong đêm tối, dũng cảm xông pha giữa nước lũ để cứu dân. Trong trận chiến này, Thượng úy Phạm Văn Điền và Trung sỹ Lê Đình Tư đã anh dũng hy sinh, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng noi theo.

Hải Đội 2 BĐBP thành phố Huế, đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu là Huân chương chiến công hạng Ba, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; nhiều lần vinh dự nhận cờ thi đua, cờ Quyết thắng, bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND các tỉnh, thành phố.