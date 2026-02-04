Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Ngô Khương

Khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Ngô Khương

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh thành phố Huế, đại diện lãnh đạo Khối thi đua Ngân hàng 1; bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, tổ dân phố.

Gia đình ông Ngô Khương thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, Khối thi đua Ngân hàng 1 đã hỗ trợ 70 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái hỗ trợ 10 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đối ứng thêm để xây dựng nhà mới. Sau thời gian thi công, ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, kiên cố và được bàn giao đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Khối thi đua Ngân hàng 1 nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia vì người nghèo, góp phần giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện gia đình ông Ngô Khương xúc động bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và hứa sẽ nỗ lực làm ăn, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Việc trao nhà “Đại đoàn kết” không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.