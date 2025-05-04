  • Huế ngày nay Online
Lễ hội Macchabée 2026: Sâu nặng ân tình với những "Người thầy thầm lặng"

HNN.VN - Tối 6/2, Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức chương trình “Lễ hội Macchabée” năm 2026 nhằm tỏ lòng tri ân những người hiến thân xác cho khoa học.

Một vở kịch tại đêm hội nói về nghĩa cử cao đẹp của người hiến xác cho khoa học 

Đây là truyền thống thiêng liêng nhằm tôn vinh những “người thầy thầm lặng” đã hiến dâng thi hài để gieo mầm tri thức và sự sống cho tương lai.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên sinh viên Khoa Kỹ thuật Y học chính thức tham gia lễ hội Macchabée, góp phần mở rộng thành phần tham gia và lan tỏa sâu rộng hơn tinh thần tri ân, giá trị nhân văn. Không gian lễ hội năm nay với 40 công trình tri ân, tăng gấp đôi so với năm trước, cùng nhiều hạng mục trang trí không gian lễ hội khác đã được tập thể sinh viên thực hiện liên tục trong suốt 3 tuần.

Bên cạnh đó, 22.000 hạc giấy tri ân được xếp và trưng bày khắp khuôn viên trường, hòa cùng ánh sáng hoa đăng, tạo nên không gian lắng đọng và thiêng liêng. Tất cả không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô tổ chức, mà còn là minh chứng sinh động cho tấm lòng tri ân và sự tiếp nối bền bỉ của truyền thống Macchabée - nơi thế hệ hôm nay cúi mình thành kính trước những “người thầy thầm lặng” đã đặt nền móng cho y học và y đức. Sự cống hiến thầm lặng ấy vô cùng cao quý, bởi họ đã dùng chính thân xác của mình để giúp các thế hệ bác sĩ tương lai học tập, nghiên cứu, góp phần đưa nền y học ngày càng tiến bộ, phục vụ trở lại cho cộng đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
