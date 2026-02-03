Trước 30/4, phải hoàn thành dự án nâng cấp đường Hoàng Thị Loan

HNN.VN - Sau khi Báo Huế ngày nay có bài phản ánh về tình trạng chậm tiến độ của dự án nâng cấp đường Hoàng Thị Loan phường An Cựu, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân sinh sống dọc tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh đã có buổi làm việc với các đơn vị tư vấn quản lý, giám sát và thi công dự án.

Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh yêu cầu trước ngày 30/4, việc nâng cấp đường Hoàng Thị Loan phải hoàn thành

Tại buổi làm việc với các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh yêu cầu trước ngày 30/4 phải hoàn thành việc nâng cấp đường Hoàng Thị Loan. Đơn vị thi công cũng đã hứa hoàn thành dự án trước mốc thời gian này.

Đây là động thái thể hiện sự quyết liệt của Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh với các đơn vị tư vấn quản lý, giám sát và thi công dự án nâng cấp đường Hoàng Thị Loan trước tình trạng chậm tiến độ kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Người đứng đầu UBND phường An Cựu nhấn mạnh, đã gia hạn nhiều lần, lần này nếu công trình không hoàn thành theo thời hạn đã đề ra, chủ đầu tư sẽ kiên quyết chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công; đồng thời, tiến hành rà soát, xử lý trách nhiệm, áp dụng các chế tài theo quy định của pháp luật đối với việc chậm tiến độ.

Tuyến đường Hoàng Thị Loan vẫn còn ngổn ngang

Dự án nâng cấp đường Hoàng Thị Loan được người dân phường An Cựu đặc biệt quan tâm. Tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri trước đó, người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng thi công kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ dân dọc tuyến.

Qua buổi làm việc, lãnh đạo phường An Cựu yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, sớm hoàn thành công trình nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh và góp phần chỉnh trang đô thị.

Dự án do UBND phường An Cựu làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ Hoàng Nguyên thi công. Công trình khởi công ngày 5/4/2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 1/11/2025. Tuy nhiên, đến nay, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hoàng Thị Loan vẫn chưa hoàn tất.

Tin, ảnh: TÂM ANH
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường Hoàng Thị Loan

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hoàng Thị Loan, phường An Cựu (TP. Huế) là công trình giao thông được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ ngay từ khi triển khai. Tuy nhiên, quá trình thi công kéo dài, chậm tiến độ so với kế hoạch đã và đang gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày của người dân.

