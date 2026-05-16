Giữ vững lý tưởng, đổi mới tư duy và hành động đến cùng

Cầu vượt cửa biển Thuận An vừa mới được thông xe, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố

Không né tránh

Không khí cởi mở tại hội nghị gặp gỡ gần 130 lãnh đạo trẻ toàn thành phố do Thành ủy Huế tổ chức tháng 4/2026 cho thấy một chuyển động đáng chú ý: Nhiều ý kiến đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Từ góc nhìn quản lý tài chính - kế hoạch, ông Trịnh Đinh Mão, Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính nhấn mạnh phải nhận diện đúng “nút thắt của nút thắt” của thành phố, thay vì tiếp tục dừng ở những đánh giá chung chung.

Theo ông Mão, bài toán lớn đặt ra đối với Huế không chỉ là tăng trưởng, mà là cách hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đây không phải vấn đề mới, nhưng thực tế cho thấy vẫn chưa có lời giải trọn vẹn. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu ngân sách chưa tự cân đối, cơ cấu nguồn thu thiếu bền vững khi phụ thuộc vào đất đai và một số doanh nghiệp chủ lực; trong khi đó, yêu cầu phát triển ở vị thế mới đòi hỏi năng lực tương xứng, không thể tiếp tục cách làm cũ.

Áp lực còn đến từ các vấn đề xã hội: Việc làm, dịch chuyển lao động sau dịch bệnh, nguy cơ ngập lụt, ùn tắc giao thông… Những “điểm nghẽn quen thuộc” nếu không xử lý căn cơ sẽ tiếp tục kìm hãm tăng trưởng. Yêu cầu thay đổi được đặt ra rõ ràng: Muốn tăng trưởng cao, không thể chỉ dựa vào dịch vụ mà phải điều chỉnh cơ cấu, phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao.

“Đi cùng là đổi mới tư duy điều hành: Chủ động tìm nhà đầu tư thay vì chờ đợi, kiên quyết xử lý dự án chậm tiến độ, rà soát cơ chế chính sách để đi vào thực chất. Những đề xuất này không mới, nhưng điều khác là yêu cầu làm đến cùng, không dừng ở chủ trương”, ông Trịnh Đinh Mão đề xuất.

Câu chuyện thị trường tín chỉ carbon được đặt ra với tinh thần tương tự. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố cho rằng, đây là “cơ hội đang trôi qua” nếu chậm chuẩn bị. Đây không còn là xu hướng mà là luật chơi toàn cầu: Doanh nghiệp phát thải phải mua tín chỉ để bù đắp. Thị trường đã hình thành, nhu cầu đã rõ, vấn đề là có tham gia hay không.

Thực tế, Huế có lợi thế với độ che phủ rừng lớn, hệ sinh thái đầm phá đặc thù. Mỗi năm có thể tạo ra nguồn “tài sản xanh” đáng kể, nhưng giá trị mang lại còn hạn chế do cách tiếp cận gián tiếp. Điểm nghẽn nằm ở dữ liệu, ở sự chuẩn bị thị trường và khung pháp lý. Nếu chờ đủ điều kiện mới làm thì cơ hội sẽ qua đi.

“Yêu cầu đặt ra là phải đi trước một bước, chuẩn bị nền tảng từ bây giờ: Xây dựng dữ liệu, bản đồ tài nguyên, thúc đẩy hợp tác quốc tế, hoàn thiện cơ chế; không tiếp tục nói về tiềm năng, mà phải biến tiềm năng thành nguồn lực cụ thể”, bà Nguyễn Thị Bích Thảo hiến kế.

Từ ý tưởng đến hành động

Đề xuất thêm giải pháp phát triển mới cho Huế, bà Nguyễn Thị Bích Thảo đưa ra ý tưởng “Phố đêm Trường Tiền” như một ví dụ rõ nét. Không né tránh thực tế kinh tế đêm còn mờ nhạt, ý tưởng này được đặt ra như một phép thử. Mục tiêu không chỉ tạo thêm điểm vui chơi mà còn hình thành không gian kinh tế có bản sắc, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Giải pháp đóng cửa cầu Trường Tiền vào tối cuối tuần, từng được nhắc đến trước đây, nay được đặt trong một cấu trúc tổ chức cụ thể hơn.

Điểm đáng chú ý là mức độ chuẩn bị. Ý tưởng không dừng ở cảm hứng mà đã được nghiên cứu, đối chiếu với mô hình quốc tế, làm việc với đối tác. Việc kết nối với nhà đầu tư, trong đó có đối tác Hàn Quốc, cho thấy tín hiệu thị trường đã xuất hiện.

Tại Chân Mây - Lăng Cô, cách tiếp cận cũng cho thấy sự thay đổi. Không chạy theo mô hình chung, lãnh đạo trẻ địa phương này đề xuất khai thác sự khác biệt. Mùa đông không thuận lợi cho du lịch biển thì chuyển sang du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành tại đầm Lập An. Với lợi thế bãi biển dài, có thể phát triển Lăng Cô thành trung tâm thể thao biển, gắn với các sự kiện, lễ hội dài ngày để thu hút dòng khách chuyên biệt.

Điểm chung của các đề xuất là bắt đầu từ thị trường, từ nhu cầu và khả năng tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, khoảng cách từ ý tưởng đến thực tế luôn rất lớn. Nếu thiếu cơ chế phù hợp, thiếu sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm theo đuổi, những đề xuất này dễ rơi vào vòng lặp quen thuộc “nói nhiều, làm ít”.

Trao đổi với lãnh đạo trẻ toàn thành phố, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt: Giữ vững lý tưởng, đổi mới tư duy và hành động đến cùng. Điều được ghi nhận là cách tiếp cận thẳng thắn, đi vào cốt lõi nhưng yêu cầu cao hơn là phải chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Vì vậy, mỗi cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Đối với cán bộ trẻ, yêu cầu còn cao hơn. Nhiệt huyết là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Điều quyết định là bản lĩnh, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện. Quan trọng là biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể, đo đếm được.