Vinh danh gần 300 học sinh xuất sắc tại Đấu trường VioEdu

Trao giải cho các em học sinh

Tại buổi lễ, ban tổ (BTC) chức đã trao thưởng cho 298 học sinh tại Huế đạt thành tích xuất sắc của sân chơi năm nay. Trong số này có 106 học sinh đoạt giải Vàng Đấu trường Tổng hợp, 10 học sinh đoạt giải Vàng Đấu trường Tiếng Anh; 168 học sinh đoạt giải Bạc Đấu trường Tổng hợp và 14 học sinh đoạt giải Bạc Đấu trường Tiếng Anh.

Dịp này, BTC cũng tri ân các đơn vị có phong trào tham gia sôi nổi, triển khai hiệu quả và đạt nhiều thành tích nổi bật tại Đấu trường VioEdu năm học 2025-2026, gồm: Trường Tiểu học Lê Lợi, Trường Tiểu học Quang Trung, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu và Trường THCS Nguyễn Hoàng.

Năm học 2025-2026, Đấu trường VioEdu thu hút gần 40.000 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố tham gia. Sau các vòng thi, 2.200 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng cấp thành phố. Kết quả, BTC đã trao 1.143 giải thưởng, gồm 116 giải Vàng, 182 giải Bạc, 274 giải Đồng và 561 giải Khuyến khích.

Tri ân các trường học đạt thành tích nổi bật tại sân chơi VioEdu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Hệ thống Giáo dục trực tuyến VioEdu cho biết, thành công của Đấu trường VioEdu TP. Huế năm học 2025-2026 có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua 5 mùa triển khai, sân chơi ngày càng thu hút đông đảo học sinh tham gia, từng bước khẳng định vai trò là môi trường học tập hữu ích, góp phần khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao năng lực và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục địa phương.

Việc tham gia thi đấu trực tiếp trên nền tảng công nghệ không chỉ giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, kỹ năng tự học mà còn hình thành khả năng thích ứng với các phương thức giáo dục hiện đại. Thành công của Đấu trường VioEdu tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong dạy và học, góp phần tạo sân chơi trí tuệ lành mạnh cho học sinh trên địa bàn.