Sớm cấp vốn cho công trình tái định cư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Các gói thầu khu TĐC có khối lượng thi công tại công trường đạt khoảng 40 - 85% giá trị hợp đồng

Tiến độ đảm bảo nhưng thiếu vốn

Trên địa bàn thành phố hiện có tổng cộng 33 DA hạ tầng đã và đang được triển khai thực hiện để phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam với kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng, gồm 22 khu TĐC có tổng diện tích khoảng hơn 86ha, 6 khu nghĩa trang có tổng diện tích hơn 19ha, 4 trường học có tổng diện tích khoảng 5,7ha và 1 DA khu chợ kết hợp TĐC có diện tích 2,14ha.

Trong đó, tại DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang phía nam thành phố Huế phục vụ DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc có tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 310ha, gồm 5 khu TĐC, 2 khu nghĩa trang và 1 khu chợ kết hợp TĐC với tổng mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng. Đến nay, các DA đã khởi công và đang tiến hành triển khai thi công theo kế hoạch. Nguồn vốn bố trí cho DA là 112 tỷ đồng, đã giải ngân 112 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư và Xây dựng Khu vực 3 (chủ đầu tư), hầu hết các DA xây dựng khu TĐC, khu nghĩa trang, chợ do đơn vị này làm chủ đầu tư đã triển khai thực hiện đạt và vượt tiến độ đề ra, đảm bảo bàn giao lô TĐC, lô mộ cũng như hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác đúng kế hoạch. Đa số các gói thầu có khối lượng thi công tại công trường đạt khoảng 40 - 85% giá trị hợp đồng, hầu hết đã vượt giá trị tạm ứng xây lắp.

Tại khu TĐC Phú Đa, xã Phú Vang, các nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ trên công trường. Khu TĐC Phú Đa đã triển khai thi công đồng thời các hạng mục với giá trị ước đạt 20,5 tỷ đồng, đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng xây lắp, chưa tính thêm chi phí giải phóng mặt bằng 7,5 tỷ đồng và các chi phí quản lý dự án, tuy nhiên, đến nay thành phố mới bố trí vốn cho DA được 23,5 tỷ đồng. Dù vậy, chủ đầu tư vẫn đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhằm đảm bảo kế hoạch bàn giao lô TĐC trước ngày 30/3 và bàn giao toàn bộ DA trước ngày 30/4/2026.

Tương tự, tại khu TĐC Phú Hồ, đã triển khai thi công đồng thời các hạng mục với giá trị ước đạt khoảng 19 tỷ đồng, đạt 45% giá trị hợp đồng xây lắp, chưa bao gồm các chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 10,5 tỷ đồng và chi phí quản lý dự án..., nhưng hiện chủ đầu tư mới được thành phố bố trí 23 tỷ đồng. Dù thiếu vốn, song Ban QLDA cũng chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để bàn giao lô TĐC trước 30/5 và bàn giao toàn bộ DA trước ngày 31/7/2026 nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.

Sớm bố trí vốn

Theo các chủ đầu tư, khó khăn nhất hiện nay là vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để hoàn thành các công trình khu TĐC, khu nghĩa trang phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Các chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất các cơ quan liên quan sớm bố trí vốn để thực hiện hoàn thiện các DA. Theo đó, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 3 đã có văn bản gửi Sở Xây dựng để đề xuất bố trí vốn thực hiện DA năm 2026 hơn 1.558 tỷ đồng; trong đó, có 177,6 tỷ đồng để hoàn thành xây dựng 8 DA hạ tầng khu TĐC và 1.381 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Tương tự, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc đăng ký kế hoạch vốn năm 2026 phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là 1.129 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn bố trí cho 8 DA các khu TĐC, trường học là 411 tỷ đồng; vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng đi qua 3 phường Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng là 718 tỷ đồng.

Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 cho biết, nếu được giải ngân sớm, đơn vị cam kết giải ngân nguồn vốn sau 6 tháng kể từ khi được Ban QLDA Thăng Long, Sở Xây dựng bàn giao, tiếp nhận mốc tọa độ ở hiện trường. Đồng thời, tổ chức triển khai thi công đúng tiến độ nhằm sớm hoàn thành toàn bộ các DA.