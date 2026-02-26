Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Nguyễn Gia Thiều

Đường Nguyễn Gia Thiều phải triển khai thi công trong điều kiện có lưu lượng lớn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Vừa thi công, vừa khai thác

DA nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều có tổng mức đầu tư gần 188 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 1.166m từ cầu chợ Dinh đến cầu Bãi Dâu. DA được triển khai với mục tiêu giảm ùn tắc, khắc phục ngập úng và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với quy mô mặt cắt ngang từ 27,5 - 36m.

Được khởi công từ tháng 5/2025, đến nay DA nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều đã cơ bản hoàn thành vỉa hè, nền đường cấp phối đá dăm một số đoạn tuyến. Ghi nhận của phóng viên đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha (dài 547m, nền đường rộng 36m) cho thấy, công tác GPMB đoạn tuyến này đã cơ bản xong, đơn vị thi công đang rào chắn để thi công mặt đường, cấp phối đá dăm cho bằng cốt nền hiện trạng đường cũ.

Dọc hai bên tuyến, hệ thống cống thoát nước đã được nâng cấp xây dựng bằng cốt nền đường mới. Một số đoạn tuyến vỉa hè đã xây dựng xong, hoàn trả mặt bằng cho các hộ kinh doanh, nhà ở và công sở. Từ trước và sau Tết, nhà thầu thi công đoạn tuyến từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha phải huy động thêm nhân công, vật lực, thiết bị máy móc làm ca đêm để “chạy đua” trả mặt bằng cho các hộ dân hai bên đường để họ kinh doanh, buôn bán.

Ban Chỉ huy công trường cho biết, đơn vị thi công đang tiến hành xẻ đường để xây dựng dải phân cách. Sau khi dải phân cách hoàn thành sẽ phân luồng giao thông theo từng làn đường để đơn vị thuận lợi triển khai các hạng mục còn lại. Ở những điểm thi công này, do nằm gần khu vực chợ nên lượng phương tiện giao thông rất lớn, nhiều xe tải trọng lưu thông. Do vậy, nhà thầu vừa triển khai thi công vừa rào chắn, cảnh giới để đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu chợ Dinh, các đơn vị thi công đã xây dựng xong hệ thông cống thoát nước. Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn đến tiến độ thi công chậm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 (chủ đầu tư) DA đề xuất UBND thành phố phê duyệt chủ trương điều chỉnh chiều rộng đường từ 27,5m thành 36m ở đoạn tuyến từ đường Ngô Kha đến cầu chợ Dinh, dẫn đến khối lượng GPMB lớn hơn. Hiện, chủ đầu tư đang chờ quyết định phê duyệt điều chỉnh của UBND thành phố mới triển khai GPMB cùng các bước tiếp theo để thi công đoạn tuyến này.

Đoạn tuyến từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha đang triển khai thi công nền đường

Còn nhiều vướng mắc

Ban QLDA cho biết, đối với đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Bãi Dâu, dự kiến đến 30/4 năm nay nhà thầu sẽ thảm bê tông nhựa lớp 1 mặt đường. Riêng đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu chợ Dinh, sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương điều chỉnh của UBND thành phố, đơn vị sẽ tiến hành công tác GPMB và tổ chức thi công xây dựng đồng bộ theo quy hoạch. Dự kiến đến tháng 5/2029, sẽ hoàn thành toàn bộ DA.

Dù vậy, khó khăn hiện nay vẫn là công tác GPMB thuộc đoạn tuyến từ đường Ngô Kha đến cầu chợ Dinh. Đoạn tuyến này có 82 hộ bị ảnh hưởng; trong đó, có 78 hộ phải tái định cư. Các đơn vị liên quan đã lập hồ sơ 81 hộ, 1 hộ chưa lập hồ sơ do không phối hợp kiểm kê. Đối với trường hợp này, Ban QLDA sẽ phối hợp với UBND phường Phú Xuân vận động để kiểm đếm, trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức kiểm đếm bắt buộc.

Theo Ban QLDA, đến nay mới chỉ có 26/82 hộ nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng, các trường hợp còn lại đơn vị sẽ tiếp tục kiểm kê lập phương án bồi thường theo lộ giới 36m sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thành phố.

Riêng 78 hộ phải tái định cư, trong đó có 42 hộ chính và 36 hộ phụ, quỹ đất tái định cư đã có sẵn tại Khu hạ tầng kỹ thuật Cao Bá Quát và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 10). Sau khi hoàn thành công tác GPMB, các hộ dân vừa nêu sẽ được di dời đến các khu vực hạ tầng kỹ thuật có sẵn này.

Dù có một số khó khăn nhất định, song chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với các đơn vị chủ quản, đơn vị thi công để có biện pháp xử lý hiện trường, đồng thời đẩy nhanh công tác GPMB nhằm đảm bảo tiến độ chung.