Nguy cơ chậm tiến độ các công trình hạ tầng tái định cư

Triển khai thi công Dự án hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC

Hoàn thiện hạ tầng

Trên địa bàn thành phố Huế hiện có tổng cộng 33 DA hạ tầng đã và đang được triển khai thực hiện để phục vụ DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng, gồm 22 khu TĐC có tổng diện tích khoảng hơn 86ha, 6 khu nghĩa trang có tổng diện tích hơn 19ha, 4 trường học có tổng diện tích khoảng 5,7ha và 1 DA khu chợ kết hợp TĐC có diện tích 2,14ha.

Trong đó, tại DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang phía nam thành phố đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc có tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 310ha, gồm 5 khu TĐC, 2 khu nghĩa trang và 1 khu chợ kết hợp TĐC với tổng mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng. Tổng vốn bố trí cho DA là 289 tỷ đồng, đã giải ngân 172 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026 đã bố trí 177,6 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến nay khoảng 60 tỷ đồng, đạt 34%.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 8/8 công trình đã khởi công, với khối lượng đạt từ 30 - 92% theo giá trị hợp đồng. Cụ thể, tại khu TĐC Phú Đa (xã Phú Vang, TP. Huế) với quy mô gần 5ha gồm 89 lô TĐC, được khởi công tháng 8/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 44 tỷ đồng. Công trình khu TĐC này đã triển khai thi công đạt 92% khối lượng hợp đồng và đang hoàn thiện hạ tầng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2026.

Tương tự, tại DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang khu vực trung tâm thành phố cũng đã triển khai 4 công trình ở Khu đô thị mới An Vân Dương và các địa phương nhằm phục vụ TĐC cho hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nêu trên. Ghi nhận của PV tại khu TĐC 06 thuộc khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) những ngày này, các đơn vị thi công đang đắp đất nền đường, san nền, xây dựng mương thoát nước, bó vỉa, cấp phối đá dăm, đổ bê tông vỉa hè, hoàn thành cắm mốc phân lô.

Quy mô khu TĐC 06 được xây dựng khoảng 2,35ha, gồm 74 lô phục vụ TĐC cho các hộ dân ảnh hưởng bởi DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng. Đến nay, giá trị khối lượng thi công công trình đạt khoảng 82% giá trị hợp đồng. Thời gian tới, nhà thầu sẽ thi công các hạng mục còn lại như hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, mặt đường bê tông nhựa. Dự kiến sẽ hoàn thiện hạ tầng để bàn giao các lô đất TĐC trước ngày 30/5 và hoàn thành công trình trước ngày 30/6/2026.

Còn nhiều vướng mắc

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 - chủ đầu tư DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang phía nam thành phố cho biết, đơn vị này đã hoàn thành việc cắm mốc sơ bộ thực địa và tiến hành bàn giao các mốc cho các địa phương nhằm quản lý tốt phạm vi cần giải phóng mặt bằng (GPMB), tăng cường quản lý trật tự xây dựng trong hành lang an toàn giao thông đoạn qua khu vực các xã Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô. Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được triển khai do chủ đầu tư DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là Ban QLDA Thăng Long chưa bàn giao hồ sơ mốc giới và cọc GPMB cho địa phương.

Theo quy trình, thời gian GPMB cần tối thiểu 300 ngày kể từ khi nhận mốc ranh giới. Như vậy nhanh nhất phải qua quý I/2027 dự án mới được phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền cho người dân. Điều đó kéo theo việc chậm giải ngân 1.381 tỷ đồng vốn bố trí GPMB cho năm 2026. Do đó, để tránh lãng phí nguồn vốn này, đồng thời kịp thời bố trí vốn cho các DA cấp thiết khác, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 đã đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng có kế hoạch thu hồi hoặc điều chuyển nguồn vốn nêu trên.

Cũng theo ông Trần Viết Tú, khó khăn, vướng mắc hiện nay của các dự án hạ tầng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là biến động giá và khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các công trình. Trong khi đó, các hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định chưa có phương án điều chỉnh mặc dù các nhà thầu đã có văn bản xin xem xét điều chỉnh. Do nguyên nhân khách quan từ việc khan hiếm nguồn cung vật liệu và giá nhiên liệu tăng so với thời điểm lập dự toán nên Ban QLDA đề xuất được gia hạn thời gian hoàn thành một số gói thầu sang quý I/2027.

Ban QLDA cũng đề nghị Sở Xây dựng sớm kiến nghị UBND thành phố, Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn tháo gỡ, cho phép điều chỉnh giá đối với các hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định trong trường hợp chỉ số giá vật liệu xây dựng biến động lớn. Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục lập DA GPMB tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam khi Ban QLDA Thăng Long bàn giao mốc giới...