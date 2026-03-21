Cầu vượt cửa biển Thuận An: “Chạy nước rút” trước ngày thông xe kỹ thuật

Cầu vượt cửa biển Thuận An phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4 tới

Tháo gỡ nút thắt mặt bằng

Những ngày cuối tháng 3/2026, dọc tuyến giao Quốc lộ 49A thuộc phường Thuận An, nhiều hộ dân tất bật tháo dỡ nhà cửa, hàng quán để bàn giao mặt bằng.

Vừa hoàn tất việc tháo dỡ một phần công trình kinh doanh của gia đình, bà Nguyễn Thị Minh Thu chia sẻ: Ngay sau khi nhận tiền bồi thường, gia đình tôi nhanh chóng tháo dỡ hàng quán và phần sân phía trước để tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai đường dẫn lên cầu vượt cửa biển Thuận An.

Theo bà Thu, dù việc di dời ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán, nhưng gia đình vẫn đồng thuận vì đã được bồi thường thỏa đáng. Đây là công trình quan trọng góp phần phát triển hạ tầng giao thông khu vực nên ai cũng cố gắng phối hợp để dự án sớm hoàn thành.

Nhiều hộ dân khác trên tuyến cũng khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, công trình phụ, chủ động phối hợp với chính quyền để bàn giao mặt bằng. Sự đồng thuận của người dân đã góp phần tháo gỡ nút thắt kéo dài thời gian qua, tạo điều kiện để dự án tăng tốc thi công.

Ông Bùi Ngọc Chánh, phụ trách công tác đền bù, GPMB và phát triển quỹ đất thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, đến nay đã bàn giao mặt bằng phía bắc cầu Thuận An đến đoạn đường Hồ Văn Đỗ. Phần còn lại dài khoảng 200m, các hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đang tiếp tục bàn giao để đơn vị thi công triển khai đường dẫn lên cầu.

Tranh thủ những ngày nắng, trên công trường thi công cầu vượt cửa biển Thuận An, nhiều phương tiện cơ giới hoạt động liên tục, công nhân làm việc xuyên ca để đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục như san lấp nền đường, lu lèn, thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông được triển khai đồng bộ.

Tăng tốc thi công, quyết tâm về đích

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công ngày 24/3/2022. Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào ngày 23/3/2025. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn trong công tác GPMB, dự án phải gia hạn đến ngày 31/12/2025 và tiếp tục kéo dài đến thời điểm hiện nay.

Các đơn vị “chạy nước rút” để kịp thông xe kỹ thuật vào dịp 30/4 tới

Việc chậm tiến độ trong thời gian dài đã tạo áp lực lớn đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Khi các vướng mắc về mặt bằng dần được tháo gỡ, các đơn vị nhanh chóng triển khai thi công đồng loạt để bù lại thời gian bị chậm.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (đơn vị thi công tuyến 1B phía nam cầu Thuận An) cho biết, tuyến đường dẫn dài khoảng 2,2km đã được bàn giao đầy đủ mặt bằng. Hiện đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tổ chức thi công nhiều mũi cùng lúc, tập trung hoàn thiện nền đường, thảm nhựa và các hạng mục phụ trợ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính để kịp thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết, tuyến từ nút giao cầu Tam Giang đến cầu Thuận An dài khoảng 3,1km đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa, dải phân cách. Các phần việc còn lại như hoàn thiện hệ thống thoát nước, lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Khi toàn bộ các hạng mục hoàn thiện, tuyến đường sẽ đảm bảo điều kiện để thông xe kỹ thuật đồng bộ.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng; trong đó phần xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A - Quốc lộ 49B, với chiều dài khoảng 7,785km.

Riêng cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km, phần tuyến giao thông dài khoảng 5,3km. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư; liên danh các nhà thầu gồm Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thi công.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển TP. Huế mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Thuận An và các vùng phụ cận. Tuyến đường ven biển kết hợp cầu vượt cửa biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa các khu du lịch, khu dân cư; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch và dịch vụ ven biển của thành phố.