Tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị miền Trung Việt Nam

HNN.VN - Ngày 15/5, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Việt Nam khởi động dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu của đô thị miền Trung Việt Nam”. Dự án do Tổ chức Catholic Relief Services (Hoa Kỳ) tài trợ.

Mưa lũ gây ngập úng, làm hư hỏng đường dân sinh tại các địa phương vùng thấp trũng của TP. Huế   

Dự án là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026 (từ ngày 15 đến 22/5) của TP. Huế với mục tiêu: “Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai”.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai tại phường Hóa Châu, TP. Huế trong thời gian 4 năm và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện từ tháng 5 đến tháng 9/2026; giai đoạn 2 dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến tháng 9/2029.

Trong từng giai đoạn, dự án sẽ tập trung đánh giá hiện trạng hệ thống cảnh báo sớm, làm cơ sở hỗ trợ triển khai hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai; rà soát, cập nhật hướng dẫn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; khảo sát các nguồn lực tài chính phục vụ công tác quản lý rủi ro thiên tai.

Các địa phương thấp trũng của TP. Huế hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026

Dự án cũng tổ chức các lớp tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các bên liên quan; đánh giá rủi ro thiên tai và xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại địa phương.

Trong khuôn khổ dự án, dự kiến, Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Việt Nam sẽ hỗ trợ người dân vùng thấp trũng của phường Hóa Châu xây dựng, sửa chữa từ 10 đến 20 ngôi nhà đáp ứng yêu cầu ứng phó với bão lụt, góp phần nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng trước thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức công bố mùa mới, với chủ đề “Miền hương sắc”, tiếp tục định hình chuẩn mực sắc đẹp Việt trong bối cảnh mới.

Quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ

Ngày 5/5, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (Ban QLDA) về xử lý các DA chậm tiến độ. Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

