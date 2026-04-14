Nhiều hạng mục của một số gói thầu thuộc dự án Đô thị xanh: Thi công dang dở, chậm tiến độ

HNN - Hiện, nhiều hạng mục của một số gói thầu thuộc Dự án (DA) Chương trình Phát triển các đô thị loại II - DA thành phần Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế (gọi tắt DA Đô thị xanh) thi công dang dở, chậm tiến độ kéo dài, gây nguy cơ lãng phí đầu tư.

 Phần dẫn lên cầu phía đường Phạm Văn Đồng vẫn chưa thi công hoàn thành

Nhà thầu “chây ỳ”

DA Đô thị xanh có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó riêng kinh phí xây lắp 11 gói thầu có tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, giá trị đã giải ngân cho các gói thầu là 872,25 tỷ đồng, đạt 83,76%, trong đó có 7 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 4 gói thầu đang triển khai thi công.

Nhiều năm nay, người dân lưu thông qua khu vực cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) rất khó khăn do đường dẫn, mặt cầu hẹp, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Để kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, phục vụ việc đi lại của người dân, từ năm 2021, gói thầu số 28 thuộc DA Đô thị xanh bao gồm hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng cầu qua sông Như Ý (nối hai khu A và B - Khu đô thị mới An Vân Dương) được triển khai thi công. Tuy nhiên, từ đó đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ hợp đồng, các hạng mục gói thầu này vẫn còn dang dở, chậm tiến độ kéo dài.

Theo quan sát của phóng viên, tại công trường thi công cầu Vỹ Dạ, hiện không có công nhân làm việc. Theo Ban QLDA Đô thị xanh, gói thầu số 28 có giá trị hợp đồng hơn 113 tỷ đồng, do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thực hiện từ năm 2021, dự kiến hoàn thành 30/6/2026. Tính đến nay, giá trị giải ngân lũy kế gói thầu này mới đạt 78,8 tỷ đồng, tương đương 69,54% giá trị hợp đồng.

Trong đó, đối với hạng mục cầu Vỹ Dạ, nhà thầu đã thi công hoàn thành kết cấu bên dưới cầu, đã đúc 26/40 dầm, lao lắp hoàn thành 12 dầm, đổ bê tông mặt cầu nhịp 1. Đối với phần đường dẫn đầu cầu, nhà thầu đã thi công hoàn thành toàn bộ nền đường và 3 lớp móng cấp phối đá dăm phía đường Phạm Văn Đồng, 2 lớp móng cấp phối đá dăm phía đường Bà Triệu. Riêng phần cầu từ đầu tháng 1/2026 đến nay, nhà thầu không triển khai thi công các hạng mục công việc nào, khiến công trình chậm tiến độ kéo dài.

Đối với hạng mục cầu Như Ý, nhà thầu đã hoàn thành lao toàn bộ dầm, bản mặt cầu, thảm bê tông nhựa, sơn tín hiệu giao thông và hoàn thành 50% khối lượng lan can cầu phục vụ thông xe trước tết Nguyên đán năm 2026. Khối lượng còn lại chưa thi công, bao gồm lắp đặt 50% khối lượng lan can thép cầu, đổ bê tông lề bộ hành, lắp đặt trụ đèn chiếu sáng, khe co giãn hai đầu cầu và đặt biển báo giao thông, hộ lan mềm.

Sẽ đề xuất thành phố chấm dứt hợp đồng thi công

Ngày 27/2 vừa qua, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp để rà soát tiến độ chậm trễ đối với các hạng mục của các gói thầu nêu trên. Tại cuộc họp này, các nhà thầu đã cam kết hoàn thành gói thầu vào ngày 30/6/2026. Trường hợp nhà thầu không đảm bảo tiến độ cam kết, Sở Tài chính sẽ báo cáo UBND thành phố để tiến hành chấm dứt hợp đồng thi công.

Tuy vậy, kết quả kiểm tra hiện trường đến ngày 15/3/2026 của Ban QLDA Đô thị xanh cho thấy, toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân các đội thi công của Công ty cổ phần 479 Hòa Bình vẫn không có mặt tại công trường kể từ sau tết Nguyên đán 2026. Liên quan đến việc chậm trễ tiến độ thi công, trước đó, ngày 5/3/2026, Ban QLDA Đô thị xanh đã có văn bản về việc cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng gói thầu số 28 đối với nhà thầu thi công là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình. Đối với gói thầu này, trước đó, Ban QLDA cũng đã có quyết định xử phạt nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng thi công, trong đó xử phạt Công ty cổ phần 479 Hòa Bình số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Ban QLDA Đô thị xanh cho biết, việc nhà thầu liên tiếp không thực hiện đúng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công, dẫn đến công trình chậm tiến độ trong thời gian dài, Ban QLDA sẽ đề nghị UBND thành phố cho phép chấm dứt thỏa thuận hợp đồng với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình. Đối với các hạng mục công việc còn lại trị giá khoảng 20 tỷ đồng, Ban QLDA đề xuất UBND thành phố tổ chức lựa chọn nhà thầu mới theo quy định. Dự kiến việc lựa chọn nhà thầu sẽ diễn ra trong tháng 6/2026; đồng thời sẽ nỗ lực triển khai thi công hoàn thành cầu Vỹ Dạ và Như Ý trong tháng 1/2027.

Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gỡ khó để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Mặt bằng và nguồn đất đắp đang là hai “điểm nghẽn” lớn nhất đối với chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Do đó, các bên liên quan đang nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, quyết tâm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông: Người dân mòn mỏi mong... hết treo

Khởi công từ năm 2009 với kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và tăng thu ngân sách, nhưng đến nay, dự án Nhà máy xi măng Nam Đông vẫn chỉ là bãi đất hoang hơn 40ha cùng những công trình dở dang. Gần 20 năm “treo” không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân...

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng: Chủ động, tích cực bàn giao mặt bằng

Những ngày cuối tháng 3, dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, không khí thi công khẩn trương như một đại công trường. Cùng với máy móc đào xới, hàng chục hộ dân cũng tất bật tháo dỡ nhà cửa, chặt cây, bàn giao mặt bằng để dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng tăng tốc về đích.

Khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội

Sáng 29/3, tại phường Thuận Hoá, TP. Huế, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (đơn vị phát triển dự án) và Công ty Cổ phần Union Success Việt Nam (chủ đầu tư) tổ chức lễ khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội (hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật).

Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây

Sáng 26/3, tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), Công ty CP Bất động sản FUTA Land tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây (thuộc Khu đô thị Chân Mây, vị trí số 8). Sự kiện diễn ra nhân dịp chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).

