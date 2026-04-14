Nhiều hạng mục của một số gói thầu thuộc dự án Đô thị xanh: Thi công dang dở, chậm tiến độ

Phần dẫn lên cầu phía đường Phạm Văn Đồng vẫn chưa thi công hoàn thành

Nhà thầu “chây ỳ”

DA Đô thị xanh có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó riêng kinh phí xây lắp 11 gói thầu có tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, giá trị đã giải ngân cho các gói thầu là 872,25 tỷ đồng, đạt 83,76%, trong đó có 7 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 4 gói thầu đang triển khai thi công.

Nhiều năm nay, người dân lưu thông qua khu vực cầu Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) rất khó khăn do đường dẫn, mặt cầu hẹp, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Để kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, phục vụ việc đi lại của người dân, từ năm 2021, gói thầu số 28 thuộc DA Đô thị xanh bao gồm hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng cầu qua sông Như Ý (nối hai khu A và B - Khu đô thị mới An Vân Dương) được triển khai thi công. Tuy nhiên, từ đó đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ hợp đồng, các hạng mục gói thầu này vẫn còn dang dở, chậm tiến độ kéo dài.

Theo quan sát của phóng viên, tại công trường thi công cầu Vỹ Dạ, hiện không có công nhân làm việc. Theo Ban QLDA Đô thị xanh, gói thầu số 28 có giá trị hợp đồng hơn 113 tỷ đồng, do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thực hiện từ năm 2021, dự kiến hoàn thành 30/6/2026. Tính đến nay, giá trị giải ngân lũy kế gói thầu này mới đạt 78,8 tỷ đồng, tương đương 69,54% giá trị hợp đồng.

Trong đó, đối với hạng mục cầu Vỹ Dạ, nhà thầu đã thi công hoàn thành kết cấu bên dưới cầu, đã đúc 26/40 dầm, lao lắp hoàn thành 12 dầm, đổ bê tông mặt cầu nhịp 1. Đối với phần đường dẫn đầu cầu, nhà thầu đã thi công hoàn thành toàn bộ nền đường và 3 lớp móng cấp phối đá dăm phía đường Phạm Văn Đồng, 2 lớp móng cấp phối đá dăm phía đường Bà Triệu. Riêng phần cầu từ đầu tháng 1/2026 đến nay, nhà thầu không triển khai thi công các hạng mục công việc nào, khiến công trình chậm tiến độ kéo dài.

Đối với hạng mục cầu Như Ý, nhà thầu đã hoàn thành lao toàn bộ dầm, bản mặt cầu, thảm bê tông nhựa, sơn tín hiệu giao thông và hoàn thành 50% khối lượng lan can cầu phục vụ thông xe trước tết Nguyên đán năm 2026. Khối lượng còn lại chưa thi công, bao gồm lắp đặt 50% khối lượng lan can thép cầu, đổ bê tông lề bộ hành, lắp đặt trụ đèn chiếu sáng, khe co giãn hai đầu cầu và đặt biển báo giao thông, hộ lan mềm.

Sẽ đề xuất thành phố chấm dứt hợp đồng thi công

Ngày 27/2 vừa qua, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp để rà soát tiến độ chậm trễ đối với các hạng mục của các gói thầu nêu trên. Tại cuộc họp này, các nhà thầu đã cam kết hoàn thành gói thầu vào ngày 30/6/2026. Trường hợp nhà thầu không đảm bảo tiến độ cam kết, Sở Tài chính sẽ báo cáo UBND thành phố để tiến hành chấm dứt hợp đồng thi công.

Tuy vậy, kết quả kiểm tra hiện trường đến ngày 15/3/2026 của Ban QLDA Đô thị xanh cho thấy, toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân các đội thi công của Công ty cổ phần 479 Hòa Bình vẫn không có mặt tại công trường kể từ sau tết Nguyên đán 2026. Liên quan đến việc chậm trễ tiến độ thi công, trước đó, ngày 5/3/2026, Ban QLDA Đô thị xanh đã có văn bản về việc cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng gói thầu số 28 đối với nhà thầu thi công là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình. Đối với gói thầu này, trước đó, Ban QLDA cũng đã có quyết định xử phạt nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng thi công, trong đó xử phạt Công ty cổ phần 479 Hòa Bình số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Ban QLDA Đô thị xanh cho biết, việc nhà thầu liên tiếp không thực hiện đúng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công, dẫn đến công trình chậm tiến độ trong thời gian dài, Ban QLDA sẽ đề nghị UBND thành phố cho phép chấm dứt thỏa thuận hợp đồng với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình. Đối với các hạng mục công việc còn lại trị giá khoảng 20 tỷ đồng, Ban QLDA đề xuất UBND thành phố tổ chức lựa chọn nhà thầu mới theo quy định. Dự kiến việc lựa chọn nhà thầu sẽ diễn ra trong tháng 6/2026; đồng thời sẽ nỗ lực triển khai thi công hoàn thành cầu Vỹ Dạ và Như Ý trong tháng 1/2027.