Dự án chỉnh trang khu đô thị ngã tư An Lỗ vướng mặt bằng

Khu vực ngã tư An Lỗ từng bước chỉnh trang đô thị mới

Góp phần làm đẹp cửa ngõ phía bắc

Dự án chỉnh trang khu đô thị ngã tư An Lỗ là một trong những công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo điểm nhấn cảnh quan, thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố Huế. Dự án này triển khai từ chủ trương của UBND thị xã Phong Điền cũ, khi khu vực này còn thuộc phường Phong An trước đây (nay thuộc phường Phong Thái).

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án ban hành vào tháng 6/2025, công trình có mức đầu tư 5,1 tỷ đồng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Phong Điền cũ làm chủ đầu tư. Quy mô dự án sau điều chỉnh có diện tích khoảng 0,75ha, bao gồm các hạng mục như san nền, GPMB và các công trình phụ trợ liên quan.

Theo ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái, mục tiêu của DA là chỉnh trang khu vực ngã tư An Lỗ, nơi có vị trí thuận lợi về giao thông, thương mại, qua đó tạo mỹ quan đô thị, cải thiện điều kiện hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực. Hơn nữa hiện nay, phường Phong Thái đang từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị, việc triển khai các dự án chỉnh trang như tại khu vực ngã tư An Lỗ là cần thiết, không chỉ về mặt hạ tầng mà còn có ý nghĩa định hình không gian phát triển đô thị lâu dài.

Song, quá trình triển khai dự án lại gặp khó về công tác GPMB. Theo lãnh đạo phường Phong Thái, sau khi rà soát, DA tiến hành thu hồi hơn 7.528m², liên quan đến 4 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 3 tổ chức và 1 hộ dân. Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng. Vướng mắc lớn nhất là ở Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam chi nhánh Huế. Doanh nghiệp này bị thu hồi hơn 433m2 đất sản xuất phi nông nghiệp và các hạng mục hạ tầng liên quan, như nhà ở cấp 4, sân, cổng, tường rào… với giá trị bồi thường hơn 941 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng khiến dự án bị “nghẽn”.

Gỡ khó

Để tháo gỡ vướng mắc, chính quyền địa phương và chủ đầu tư nhiều lần tổ chức làm việc, đối thoại với doanh nghiệp. Tại buổi làm việc vào ngày 9/4 mới đây, hai bên đã trao đổi thống nhất bước đầu. Cụ thể, đại diện lãnh đạo Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam đồng ý chủ trương thực hiện dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty này cho rằng cần thêm thời gian để nghiên cứu rõ các hồ sơ, văn bản liên quan đến dự án, cũng như các quyết định của UBND thành phố. Theo đó, Công ty đề nghị UBND phường Phong Thái và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 (chủ đầu tư dự án hiện nay) cung cấp đầy đủ hồ sơ để xem xét, đồng thời sẽ có ý kiến chính thức trước ngày 19/4/2026.

Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái Hoàng Ngọc Hòa cho biết, theo thống nhất tại buổi làm việc vào ngày 9/4, trước thời điểm 19/4, công ty này đã có văn bản với nội dung kiến nghị, đề xuất khi chấp thuận GPMB, ban, ngành chức năng địa phương nên xem xét hỗ trợ bố trí địa điểm sản xuất, kinh doanh thay thế hoặc quỹ đất phù hợp. Đồng thời hỗ trợ chi phí di dời, ổn định sản xuất cũng như thiệt hại do gián đoạn kinh doanh trên cơ sở thực tế.

Về phía chính quyền địa phương, lãnh đạo UBND phường Phong Thái cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp một cách thấu đáo trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn của dự án.

Từ thực tế trên cho thấy, các bên đã có sự chia sẻ để tìm tiếng nói chung. Tuy nhiên, để tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, cần tiếp tục tăng cường trao đổi, làm rõ các nội dung cụ thể, hướng đến phương án hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, qua đó sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.