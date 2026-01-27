Xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, vướng mắc kéo dài

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc

Còn khó khăn, vướng mắc

Theo báo cáo của Ban Quản lý KKTCN thành phố, về tình hình triển khai dự án, giai đoạn 2021 - 2025, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 22.276 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch. Nguyên nhân vốn đầu tư thực hiện không đạt chỉ tiêu đề ra là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khó khăn chung của kinh tế trong nước - thế giới tác động đến tiến độ triển khai của các nhà đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn KKTCN có 196 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 149.488 tỷ đồng. Trong đó, có 139 dự án đang hoạt động (chiếm tỷ lệ 71%), 43 dự án đang triển khai các thủ tục, chuẩn bị đầu tư và đang triển khai xây dựng (chiếm 22%), 14 dự án còn lại thuộc diện chậm tiến độ, ngừng triển khai thực hiện (chiếm khoảng 8%). Lũy kế vốn đầu tư thực hiện của các dự án đến nay ước đạt khoảng 61.655 tỷ đồng, đạt 42,5% tổng vốn đăng ký đầu tư. Vốn thực hiện trong 2 tháng đầu năm đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, đạt khoảng 20% kế hoạch năm.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác khảo sát dự án đường ven biển và các dự án tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Đại diện Ban Quản lý KKTCN thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đã và đang gặp phải, đó là tiến độ giải quyết một số thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường… còn chậm, ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp. Trên địa bàn còn một số dự án du lịch gặp khó khăn về tài chính sau đại dịch COVID-19 đến nay vẫn chưa triển khai trở lại, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hiệu quả sử dụng đất. Tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt kế hoạch được giao một phần do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Công tác bồi thường, GPMB các dự án còn rất chậm, nhất là các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và cả các dự án ngoài ngân sách.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, bán dẫn, điện tử... tác động rất lớn đến công tác thu hút đầu tư, đặc biệt đối với các dự án có hàm lượng công nghệ cao.

Nâng tầm quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính

Tại buổi làm việc, ông Lưu Đức Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chân Mây - Lăng Cô cho rằng, địa bàn xã nằm trọn trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Do những đặc thù trong khu kinh tế, vùng quy hoạch các dự án nên cũng có những khó khăn, trong đó có những trăn trở về nơi ăn chốn ở, đời sống của người dân. Địa phương đề nghị, việc phát triển KKTCN cần quan tâm, hài hoà giữa phát triển kinh tế thành phố và địa phương gắn với cải thiện sinh kế cho người dân. Cần hỗ trợ nguồn lực đầu tư trường học, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, các thiết chế để đạt tiêu chí đô thị loại III.

Lãnh đạo UBND thành phố khảo sát và nghe báo cáo về dự án bến cảng số 4, 5 Cảng Chân Mây

Ban Quản lý KTTCN thành phố kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để thu hút đầu tư, triển khai các dự án du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch trên địa bàn nhằm tăng cường các sản phẩm du lịch để thu hút du khách. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý trong công tác thẩm định cấp mới, điều chỉnh hồ sơ dự án đầu tư; công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp; phối hợp giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thẩm định công nghệ, đánh giá môi trường, đặc biệt các dự án có quy mô lớn, nhiều hạng mục; các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao…

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cho rằng, những khó khăn liên quan GPMB cũng do vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa đồng bộ đến từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có vai trò của Ban Quản lý KKTCN thành phố, chính quyền địa phương trong việc quản lý trật tự xây dựng. Hiện nay, cơ chế GPMB đã thông thoáng hơn nhưng phải cần sự chủ động của các bên trong việc phối hợp chặt chẽ để giải quyết theo đúng quy trình, quy định. Ban Quản lý KKTCN và địa phương cần rà soát lại quy chế phối hợp để thực hiện một cách hiệu quả.

Kết luận tại buổi làm việc, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của Ban Quản lý KKTCN thành phố và các đơn vị có liên quan, góp phần thu hút đầu tư, triển khai dự án, đóng góp cho sự tăng trưởng của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, phải thẳng thắn, cầu thị nhìn nhận những hạn chế để khắc phục.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chỉ đạo giải pháp để thực hiện hiệu quả các dự án

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Quản lý KKTCN cần tập trung nâng tầm quy hoạch. Căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch của thành phố và những định hướng phát triển của thành phố, cần tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để đảm bảo tính đồng bộ, gắn với mục tiêu phát triển của thành phố. Ưu tiên dành quỹ đất phù hợp cho các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có tác động đến người dân sinh sống trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tập trung huy động nguồn lực, tập trung cao độ cho các dự án trọng điểm như hệ thống cảng biển, hạ tầng khu kinh tế, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Quan tâm giải pháp giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026. Ngoài ra, cần thay đổi tư duy, đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, chất lượng và bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tập trung cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện để tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Đặc biệt, cần xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, vướng mắc kéo dài. Ban Quản lý KKTCN thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai, kéo dài, nhất là các dự án đã được nêu tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, các dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Lăng Cô - Cảnh Dương, các dự án hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền, Phú Đa, Quảng Vinh… Ngoài ra, cần chú trọng hơn nữa công tác môi trường, quan tâm quốc phòng - an ninh. Tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Chú trọng xây dựng các công trình phúc lợi, nhà ở cho công nhân…