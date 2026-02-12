Kiểm dịch tàu du lịch quốc tế Adora Mediterranea cập Cảng Chân Mây

Khách du lịch rời tàu sau khi CDC Huế thực hiện quy trình kiểm dịch

Tàu du lịch quốc tế Adora Mediterranea đưa 2.204 hành khách và 733 thuyền viên cập cảng tham quan TP. Huế.

Theo đại diện Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - CDC Huế, trước khi tàu cập cảng, đơn vị đã tiếp nhận, rà soát hồ sơ khai báo y tế hàng hải, bản khai tình trạng sức khỏe của hành khách, thuyền viên cùng các báo cáo liên quan đến tình hình dịch tễ trên hành trình di chuyển. Sau khi tàu neo đậu, cán bộ kiểm dịch tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh môi trường, hệ thống xử lý rác thải, nước thải, công tác an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống côn trùng, động vật trung gian truyền bệnh trên tàu.

Trong bối cảnh dịch Nipah có nguy cơ xâm nhập qua hoạt động giao thương, du lịch quốc tế, lực lượng kiểm dịch tăng cường giám sát các biểu hiện sốt, triệu chứng hô hấp hoặc dấu hiệu bất thường về thần kinh ở hành khách và thuyền viên. Công tác theo dõi được thực hiện chặt chẽ, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ để xử lý theo đúng quy trình. Kết quả kiểm tra không ghi nhận trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc diện phải cách ly hoặc áp dụng biện pháp y tế đặc biệt.

CDC Huế cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại cửa khẩu, cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong đó có dịch Nipah, để kịp thời điều chỉnh biện pháp giám sát phù hợp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho thuyền viên, hành khách về các biện pháp phòng bệnh, chủ động khai báo y tế trung thực khi có triệu chứng nghi ngờ.

Đây là chuyến tàu quốc tế thứ 2 được kiểm dịch từ đầu năm đến nay.