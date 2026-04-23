Kiểm tra, giám sát nghiêm minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng, quý I/2026, cấp ủy và UBKT các cấp của Thành ủy triển khai đồng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch. Ban Thường vụ Thành ủy đang kiểm tra 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên; cấp ủy cấp dưới kiểm tra 4 tổ chức đảng và 165 đảng viên (có 7 cấp ủy viên). Trong đó, đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 2 tổ chức đảng, 1 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên; chi bộ cơ sở kiểm tra 19 đảng viên; chi bộ trực thuộc kiểm tra 143 đảng viên.

Cấp ủy cấp dưới kiểm tra 2 đảng viên, kết luận đều có vi phạm; đã kỷ luật cảnh cáo 1 trường hợp, 1 trường hợp đang xem xét. UBKT các cấp kiểm tra 12 tổ chức đảng về công tác KTGS và 6 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật; các tổ chức cơ bản thực hiện đúng quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; cấp ủy cấp dưới giám sát 10 tổ chức đảng và 92 đảng viên, tập trung vào chấp hành nghị quyết, quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương. UBKT cơ sở giám sát thêm 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên; kết quả cơ bản tốt.

Về kỷ luật, Ban Thường vụ Thành ủy đang xem xét 1 trường hợp; cấp ủy các cấp kỷ luật 4 đảng viên. UBKT các cấp kỷ luật 7 đảng viên, trong đó có 6 trường hợp khai trừ do vi phạm nghiêm trọng. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư được thực hiện đúng quy trình. UBKT Thành ủy tiếp nhận 30 đơn; các đơn thư được phân loại, xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm quy định.

Nhiều đại biểu đánh giá công tác KTGS thời gian qua có chuyển biến rõ, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Một số ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra việc nắm bắt tình hình có lúc chưa kịp thời, còn lúng túng trong phát hiện dấu hiệu vi phạm từ sớm. Thời gian tới cần tăng cường giám sát thường xuyên, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động hơn trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa hồ sơ để nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh, yêu cầu công tác KTGS phải vào cuộc ngay từ đầu, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu tăng trưởng cao. KTGS không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh mà còn phải trở thành động lực, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển địa phương.

Đồng chí yêu cầu UBKT các cấp chủ động vào cuộc kiểm tra các dự án, góp phần đưa các dự án sớm đi vào khai thác, phát huy hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, quy định, văn bản mới; đẩy mạnh phân cấp, nâng cao tính chủ động trong rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình KTGS của từng cấp.

Tinh thần tự kiểm tra, tự giám sát cần được đề cao; nâng cao chất lượng công tác, không để khoảng trống, không để phát sinh vi phạm kéo dài. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong ngành kiểm tra Đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng lưu ý tiếp tục kiện toàn UBKT các cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở kết quả đạt được, cần khắc phục hạn chế, chủ động phối hợp, tham mưu giúp cấp ủy triển khai và hoàn thành chương trình năm 2026 bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đồng thời tăng cường chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.