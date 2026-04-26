Tăng cường kiểm tra thuyền rồng sông Hương, bảo đảm an toàn du khách dịp lễ

Phòng CSGT Công an TP. Huế tăng cường kiểm tra, tuyên truyền cho các chủ tàu thuyền trên sông Hương

Những ngày cao điểm du lịch, TP. Huế đang đón hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày đến tham quan các di tích, danh thắng. Trong đó, tuyến du lịch trải nghiệm bằng thuyền rồng trên sông Hương tiếp tục là điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tại khu vực bến thuyền Tòa Khâm - điểm xuất phát chính của các tuyến thuyền rồng phục vụ du khách, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí nhiều tổ công tác thường xuyên kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện trước khi rời bến. Qua kiểm tra thực tế, các thuyền rồng cơ bản chấp hành nghiêm quy định của pháp luật như trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cầm tay; đảm bảo thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH); có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực; thuyền viên có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 50 phương tiện thuyền rồng hoạt động trên sông Hương. Đây là loại hình du lịch đặc trưng, được nhiều du khách lựa chọn khi đến Huế để thưởng ngoạn cảnh quan sông nước và thưởng thức ca Huế truyền thống. Từ đầu tháng 4, khi lượng khách tăng cao, Phòng CSGT Công an thành phố đã tăng cường rà soát, cập nhật danh sách các phương tiện hết hạn đăng kiểm. Đồng thời, hệ thống camera giám sát tại bến thuyền được đưa vào vận hành, giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất bến; kiên quyết không cho hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, thiếu trang thiết bị PCCC, CNCH hoặc hết hạn đăng kiểm.

Song song với công tác kiểm tra phương tiện, lực lượng CSGT còn duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hương nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Các lỗi như chở quá số lượng hành khách quy định; không đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, đặc biệt trong hoạt động biểu diễn ca Huế; đậu, đỗ sai quy định để đón khách; phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn… đều bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định.

Không chỉ tập trung trên tuyến sông Hương, lực lượng CSGT còn bố trí ca nô tuần tra tại các khu vực du lịch đường thủy khác như đầm phá Tam Giang, hồ Truồi và các hồ thủy lợi trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sự cố, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Phòng CSGT Công an TP. Huế còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, chủ động các phương án cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.