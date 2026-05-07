Thay thế cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5

Cây xanh bị chết khô tại Khu tái định cư B5, phường Thuận An. Ảnh: An Thuận

Trước đó, ngày 28/4/2026, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 có văn bản số 1479/BQLKV1 - QLDA gửi Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải về việc trồng thay thế các cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5, phường Thuận An.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại công trình Khu tái định cư B5 thuộc hạ tầng Khu đô thị mới Thuận An, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 nhận thấy, hiện nay trên công trình rất nhiều cây xanh được trồng bị khô thân, rụng lá và có dấu hiệu bị chết do không được chăm sóc thường xuyên.

Việc để tình trạng cây chết quá lâu làm ảnh hưởng đến mỹ quan công trình, tạo dư luận xấu. Vì vậy, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải di dời các cây xanh đã chết ra khỏi công trường; đồng thời trồng lại cây mới theo đúng chủng loại, kích thước và chăm sóc đầy đủ.

Thời hạn hoàn thành việc di dời, trồng thay thế cây xanh theo tiêu chuẩn dự án là trước ngày 15/5. Nếu sau thời điểm này, nhà thầu chưa hoàn thành di dời cây chết và trồng lại cây mới đúng chủng loại, kích thước, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 sẽ tổ chức thực hiện hạng mục này và chi phí sẽ được khấu trừ vào giá trị nghiệm thu, thanh toán của nhà thầu.

Dự án Khu tái định cư B5 có tổng mức đầu tư khoảng 133 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp 87 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 12,5 tỷ đồng. Dự án có diện tích 4,62 ha, bố trí khoảng 145 lô đất, chủ yếu phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng khi xây dựng cầu vượt cửa biển Thuận An. Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế (trước đây) làm chủ đầu tư, hiện được bàn giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 tiếp tục triển khai.

Hạng mục cây xanh thuộc gói thầu số 14 (toàn bộ phần xây lắp và thiết bị), do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaco, Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Fecon, Công ty TNHH Thành Ngân và Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải thi công. Trong đó, Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải thực hiện việc trồng cây xanh tại dự án.