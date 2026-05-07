Kiểm tra, xử lý các bãi tập kết cát sỏi trái phép

Cát vẫn nhập vào bãi tập kết của hộ kinh doanh Trần Tấn Khiêm (Tổ 2A, phường Thanh Thủy)

Ngang nhiên hoạt động

Vừa qua, các phường Thanh Thủy, Thủy Xuân đã kiểm tra, lập biên bản hiện trạng những bãi cát sỏi trái phép trên địa bàn để có phương án xử lý các sai phạm. Tuy nhiên, những ngày gần đây, chúng tôi tiếp tục ghi nhận một loạt bãi tập kết cát sỏi trái phép ở những khu vực này tiếp tục hoạt động nhập, xuất cát với khối lượng lớn.

Cụ thể, tại thửa đất trên đường Võ Văn Kiệt (tổ 2A, phường Thanh Thủy), những ngày này, các phương tiện vẫn ra vào tấp nập, có cả các xe tải trọng lớn (6 trục) chở cát mang biển kiểm soát Quảng Trị, Huế đưa cát vào nhập tại bãi. Từ đây, các xe tải trọng nhỏ hơn chở cát phân phối ra thị trường. Chỉ trong một buổi sáng, tại bãi tập kết cát trên đường Võ Văn Kiệt, PV ghi nhận có 2 xe tải ben 6 trục mang biển kiểm soát 75H-069… và 74C-130… vào đổ cát với tổng khối lượng ước chừng hơn 50m3.

Những xe tải “siêu trường, siêu trọng” này di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt rồi quay đầu ngay điểm giao với đường Trưng Nữ Vương để đưa cát vào bãi, gây nên tình trạng giao thông phức tạp tại nút giao này. Thời điểm hai xe tải trọng lớn này vào nhập hàng, trong bãi còn hàng trăm m3 cát vẫn chưa bán hết cho thấy bãi tập kết cát sỏi này vẫn ngang nhiên hoạt động sau khi có sự kiểm tra, chấn chỉnh của phường Thanh Thủy.

Theo tìm hiểu, thửa đất trên đường Võ Văn Kiệt được hộ kinh doanh Trần Tấn Khiêm thuê lại của một cá nhân với diện tích khá lớn, làm bãi tập kết cát sỏi nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý. Trước đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Thủy đã tiến hành kiểm tra bãi tập kết cát sỏi này. Tại thời điểm kiểm tra, tại bãi đang tập kết khoảng 50m3 cát cùng các loại đá, xi măng. Theo biên bản kiểm tra, ông Khiêm khai nhận tập kết cát nhằm phục vụ cho việc xây dựng và kinh doanh bán lẻ ra thị trường. Do đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng bãi tập kết và báo cáo UBND phường Thanh Thủy có phương án xử lý.

Tương tự, tại phường Thủy Xuân chúng tôi ghi nhận, tại khu vực cầu Gò Bối có 3 bãi cát lớn với diện tích cả nghìn m2 vẫn hoạt động tấp nập xe vào ra nhập, bán cát dù UBND phường Thủy Xuân đã kiểm tra và yêu cầu các bãi này ngưng hoạt động, tháo dỡ tài sản, trả lại hiện trạng đất nhằm đảm bảo công tác quy hoạch, vệ sinh môi trường.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Mới đây, UBND phường Thanh Thủy đã thành lập đoàn kiểm tra tại các bãi tập kết cát, sạn, vật liệu xây dựng trên địa bàn. Đoàn đã kiểm tra các thủ tục liên quan đến giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động bãi tập kết cát sạn, vật liệu xây dựng, giấy phép hoặc đăng ký bảo vệ môi trường và hồ sơ về quản lý phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, kiểm tra hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất của các tổ chức, cá nhân của 19 bãi tập kết cát sạn, vật liệu xây dựng (trong đó có 7 doanh nghiệp) trên địa bàn phường. Theo UBND phường Thanh Thủy, sau khi kiểm tra, phường đã yêu cầu dừng hoạt động và buộc khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng đất đối với các bãi tập kết cát sỏi trái phép nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật về đất đai, môi trường...

UBND phường Thủy Xuân cũng đã có thông báo gửi các chủ cơ sở kinh doanh cát, sạn và các đơn vị liên quan về việc đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn phường. Theo đó, trong dịp lễ (30/4 và 1/5) vừa qua, UBND phường Thủy Xuân đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh cát, sạn trên địa bàn phường dừng mọi hoạt động vận chuyển, tập kết và nhập cát, sạn đến bãi trong khung thời gian từ 6 đến 19 giờ từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5/2026. Đồng thời, yêu cầu Công an phường thường xuyên bố trí lực lượng và phối hợp với các đơn vị, lực lượng khác thường xuyên kiểm tra, chốt chặn đối với các điểm bãi tập kết cát, sạn không cho xe vận chuyển, tập kết và nhập đổ cát sỏi vào bãi trong khung giờ nêu trên; kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm...

Ông Nguyễn Mạnh Đại Lân, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, qua kiểm tra của UBND phường, trên địa bàn có 7 bãi tập kết cát sỏi thì đa số đều hoạt động không có giấy phép. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan yêu cầu tạm dừng hoạt động, tiến hành tháo dỡ tài sản, trả lại hiện trạng đất tại các bãi tập kết cát không có giấy phép, không nằm trong quy hoạch nhằm đảm bảo công tác quy hoạch, vệ sinh môi trường. Đối với bãi cát nằm trong quy hoạch thì thực hiện theo quy định pháp luật.