Thứ Hai, 19/01/2026 15:51 (GMT+7)
Phường Cam Đường (Lào Cai) học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu (TP. Huế)
HNN.VN - Ngày 19/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, UBND phường Cam Đường (Lào Cai) đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển du lịch; triển khai phong trào “bình dân học vụ số” tại phường An Cựu (TP. Huế).
|Hai phường trao đổi kinh nghiệm trongthực hiện chính quyền điện tử
Tại đây, Đảng ủy, UBND phường Cam Đường và Đảng ủy, UBND phường An Cựu cùng các lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện bình dân học vụ số; cách thức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thực hiện mô hình đô thị thông minh; dịch vụ, du lịch; giáo dục.
Hai đơn vị cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn, hạn chế đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển du lịch; triển khai phong trào “bình dân học vụ số” liên quan đến cơ chế, chính sách; cách thức tổ chức và nguồn lực nhân sự; nguồn lực tài chính; hạ tầng công nghệ.
Đoàn công tác của phường Cam Đường mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy, UBND phường An Cựu cũng như Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế chuyển giao công nghệ quản lý theo mô hình đô thị thông minh IOC và nền tảng Hue S trong giám sát trật tự đô thị, số hóa hiện trạng và họp không giấy tờ, bình dân học vụ số.
Tin, ảnh: MINH KHUÊ