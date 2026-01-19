  • Huế ngày nay Online
Phường Cam Đường (Lào Cai) học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại phường An Cựu (TP. Huế)

HNN.VN - Ngày 19/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, UBND phường Cam Đường (Lào Cai) đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển du lịch; triển khai phong trào “bình dân học vụ số” tại phường An Cựu (TP. Huế).

Hai phường trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện chính quyền điện tử  

Tại đây, Đảng ủy, UBND phường Cam Đường và Đảng ủy, UBND phường An Cựu cùng các lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện bình dân học vụ số; cách thức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thực hiện mô hình đô thị thông minh; dịch vụ, du lịch; giáo dục...

Hai đơn vị cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn, hạn chế đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong việc chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phát triển du lịch; triển khai phong trào “bình dân học vụ số” liên quan đến cơ chế, chính sách; cách thức tổ chức và nguồn lực nhân sự; nguồn lực tài chính; hạ tầng công nghệ.

Đoàn công tác của phường Cam Đường mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy, UBND phường An Cựu cũng như Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế chuyển giao công nghệ quản lý theo mô hình đô thị thông minh IOC và nền tảng Hue - S trong giám sát trật tự đô thị, số hóa hiện trạng và họp không giấy tờ, bình dân học vụ số.

Tin, ảnh: MINH KHUÊ
Tăng cường chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh

Công tác chuyển đổi số của ngành du lịch Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng thống nhất, đồng bộ, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Sự chuyển đổi tích cực này đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, kinh doanh du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Tăng cường chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh
Hội Công chứng viên thành phố Huế:
Kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, an toàn

Chiều 10/1, Hội Công chứng viên (CCV) thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có Tổng thư ký Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam Đào Duy An; TUV, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Hưng.

Kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, an toàn

