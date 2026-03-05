Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; Lê Trường Lưu, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí thành viên BCĐ bầu cử thành phố và trưởng BCĐ bầu cử của 40 xã, phường.

Chuẩn bị đồng bộ, đúng tiến độ

Ủy ban bầu cử thành phố Huế đã triển khai đồng bộ, đúng tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành kịp thời, đầy đủ; đến nay đã có 82 văn bản hướng dẫn được ban hành, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, sát thực tiễn. Ủy ban bầu cử thành phố tổ chức 4 đoàn kiểm tra tại 40 xã, phường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các bước chuẩn bị đúng luật.

Toàn thành phố đã thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử với 676 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Thành phố được ấn định 4 đơn vị bầu cử ĐBQH để bầu 9 đại biểu; 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 53 đại biểu; 228 đơn vị bầu cử HĐND xã, phường để bầu 804 đại biểu. Việc thành lập khu vực bỏ phiếu, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng quy định, ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID, rút ngắn thời gian rà soát, bảo đảm chính xác. Tổng số cử tri toàn thành phố hiện là 1.014.768 người.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, đúng quy trình. Sau hiệp thương lần thứ ba, thành phố có 17 người ứng cử ĐBQH để bầu 9 đại biểu; 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố để bầu 53 đại biểu; 1.343 người ứng cử HĐND cấp xã để bầu 804 đại biểu. Tỷ lệ nữ, người trẻ, người dân tộc thiểu số cơ bản đạt và vượt yêu cầu theo quy định.

Hoạt động vận động bầu cử được tổ chức đúng luật, bảo đảm công bằng; các hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra dân chủ, cởi mở. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa ý nghĩa cuộc bầu cử là ngày hội toàn dân.

Thành phố đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các phương án bảo vệ 100% khu vực bỏ phiếu, chủ động xử lý tình huống phát sinh. Công tác tập huấn nghiệp vụ được tổ chức cho hơn 16.800 người; cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ...

Bên cạnh thuận lợi về sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, công tác bầu cử còn một số khó khăn do mở rộng địa bàn, đội ngũ cán bộ cơ sở còn mỏng, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế. Từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát danh sách cử tri, bảo đảm an ninh, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Tại phiên họp, các thành viên BCĐ bầu cử thành phố và các phường, xã đã trao đổi, đánh giá kết quả triển khai công việc thời gian qua. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm tiến độ; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức tiếp xúc, vận động cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; nhiều địa phương đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Các đại biểu đề xuất tiếp tục rà soát kịch bản khai mạc; bổ sung trang thiết bị tại khu vực bỏ phiếu; thông báo cử tri đi bầu theo khung giờ, theo từng tổ dân phố, thôn, xóm để tránh tập trung đông người. Đồng thời, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành và lực lượng chức năng trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức vận động bầu cử, tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện đúng quy định, đúng tiến độ, chưa phát sinh vấn đề phức tạp.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử có ý nghĩa quyết định, đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và thành phố; rà soát kỹ danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phân công rõ nhiệm vụ, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, nhất là đối với tổ bầu cử. Các địa phương cần hoàn thiện việc trang hoàng khu vực bỏ phiếu, quản lý chặt chẽ phiếu bầu, tổ chức kiểm phiếu, công bố kết quả đúng quy định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc, vận động bầu cử bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng luật. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, đồng thời kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu độc.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm và thời điểm sát ngày bầu cử; sẵn sàng ứng phó với các tình huống về thiên tai, dịch bệnh. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định, thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo nền tảng quan trọng cho việc kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ mới, góp phần triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của hơn 1 triệu cử tri, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.